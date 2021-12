« Qui veut investir dans mon projet ? »: près de 10 MDHS levés après le 4ème Prime

10 Startups accompagnées au total, et près de 10 Millions de Dirhams levées après le 4ème Prime de la Saison 2

Lors de ce 4ème Prime de la saison 2, trois startups de plus, ont pu convaincre les investisseurs de leur potentiel, et se sont vu proposer des fonds à hauteur de 2,6 millions de Dhs auprès des Business Angels et par le concours du fonds Tamwilcom. En tout, après ce 4ème Prime, 10 startups ont pu convaincre les investisseurs, pour un total de fonds proposés de près de 10 millions de dirhams.

Startups accompagnées lors du 4ème prime :

ALIKAR , une startup qui propose un service de conciergerie automobile et d’entreprise premium à prix abordable pour des besoins ponctuels ou permanents des clients particuliers ou entreprises.

SAIDE VTC, une startup qui propose des solutions de sécurité adaptées à des publics spécifiques : système de traçage géographique GPS en temps réel, un suivi et une fidélisation des chauffeurs.

Hsabati, une startup qui répond aux besoins des entrepreneurs en termes des outils de gestion à travers une plateforme modulable et adaptable à travers une interface no-code et simplifiée.

« Qui va investir dans mon projet ? » s’inscrit dans la continuité des initiatives lancées, respectivement, par 2M et inwi et vise à soutenir les entrepreneurs et leur donner accès aux moyens de financements pour accroitre le développement de leurs startups et être accompagnés et conseillés par des entrepreneurs et investisseurs expérimentés.

Rendez-vous, sur 2M et sur la plateforme innov.inwi.ma, le mardi 28 décembre, pour découvrir 4 nouvelles Startups venues défendre leurs projets lors du 5ème Prime de la saison 2.