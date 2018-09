Qui sont les nouveaux dirigeants de SAHAM Assurance?

Le Conseil d’Administration de SAHAM Assurance a désigné, Saïd ALJ Président du Conseil d’Administration et a nommé Christoph Buso au poste de Directeur Général de SAHAM Assurance Maroc. Ainsi que le renouvellement du mandat de Directeur Général Délégué de Mahmoud Oudrhiri.

La désignation a été accomplie suite à la demande de Nadia Fettah de quitter ses fonctions de Présidente du Conseil d’Administration de SAHAM Assurance Maroc, et à la demande de Monsieur Moulay Mhamed ELALAMY de quitter ses fonctions de Directeur Général.

A propos de Saïd Alj

Saïd ALJ est Président et fondateur du groupe SANAM Holding, actionnaire de référence de SAHAM Assurance Maroc depuis 2006. SANAM Holding intervient dans plusieurs domaines d’activités notamment l’industrie agroalimentaire, la distribution, la finance, le tourisme, l’immobilier commercial et le cinéma. Le groupe SANAM comporte plus d’une soixantaine filiale au Maroc et dans une dizaine de pays à l’international, et compte un effectif de plus de 7000 salariés.

A propos de Christoph Buso

Christoph Buso a débuté sa carrière dans le secteur bancaire et dans le conseil. Il a ensuite exercé durant plus de 20 ans au sein du Groupe Groupama ou il a occupé diverses fonctions de direction générale, en France et en Italie. Agé de 57 ans, Christoph Buso est psychologue de formation, et diplômé du MBA de HEC.

Résultats de SAHAM Assurance au 30 Juin 2018

Le Conseil d’Administration a ensuite examiné l’activité de la Compagnie et a arrêté les comptes semestriels à fin Juin 2018.

Un chiffre d’affaires en croissance de 11,2 %

Dans un contexte fortement concurrentiel, SAHAM Assurance Maroc a réalisé un chiffre d’affaires global de 27600 MDH, en hausse de 11,2% par rapport à juin 2017.

Le chiffre d’affaires de l’activité Vie s’établit à 409 MDH en hausse de 15% par rapport à juin 2017. Cette performance a concerné l’ensemble des catégories et notamment le développement de la bancassurance avec le Crédit du Maroc.

Le chiffre d’affaires de l’activité Non Vie s’établit à 2352 MDH, en hausse de 11% par rapport à juin 2017.

Un résultat net en hausse de 9,4%

Le résultat technique global Vie et Non Vie affiche un bénéfice de 392 MDH contre 366 MDH à fin juin 2017. Ce résultat est marqué par la bonne performance des indicateurs techniques ainsi que la hausse du résultat financier à fin juin 2018.

En intégrant l’impot sur les sociétés, la Compagnie dégage un bénéfice net sur le premier semestre 2018 de 279 MDH contre 255 MDH à fin juin 2017.

Fonds propres en croissance de 7,4%

Les fonds propres de la Compagnie s’élève à 4036 MDH à fin juin 2018 contre 3757 MDH en 2017 soit une augmentation de 7,4%