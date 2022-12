Qui est Peyami Oven, le nouveau directeur Général de Vivo Energy Maroc ?

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, annonce la nomination de Peyami Oven, son nouveau directeur général, à partir du 1er décembre 2022. Il succède à George Robert, directeur général depuis le 1er décembre 2019, qui est nommé Executive Vice President Maghreb and Indian Ocean au sein du groupe Vivo Energy.

Avant de rejoindre Vivo Energy Maroc, Peyami Oven a passé quatre ans en tant que directeur général de TotalEnergies Marketing Egypt. Il occupait avant cela le poste de directeur général de la filiale mauricienne de la même entreprise. Avant cela, il a également occupé des fonctions de responsabilité en lien avec la stratégie, la vente et le marketing à Paris et en Turquie.

De nationalité turque, Peyami Oven est titulaire d’un Master of Science degree – Mechanical Engineering de Stanford University aux Etats-Unis et d’une licence en ingénierie mécanique de l’université technique d’Istanbul en Turquie.

« Je suis fier de rejoindre Vivo Energy Maroc à un moment qui coïncide, à quelques jours près, à la célébration du 100e anniversaire de la marque Shell », déclare Peyami Oven. Et d’ajouter, « ma mission sera de prolonger l’engagement de notre entreprise à accompagner l’essor du Royaume. Vivo Energy Maroc poursuivra son ambitieuse politique d’investissement dans les infrastructures, les carburants sous la marque Shell V-Power, Shell FuelSave, les lubrifiants Helix, Avdance et Rimula, le réseau, le commerce de détail et aussi dans le GPL à travers la marque Butagaz et la restauration sous nos différentes franchises ».

Avec l’inauguration de sa 400ème station-service en septembre dernier, Vivo Energy Maroc confirme la politique de développement dynamique de son réseau avec des ouvertures régulières soutenue par un investissement continu dans la qualité de ses produits et l’expérience client. L’ambition de Vivo Energy Maroc est de devenir l’entreprise d’énergie la plus respectée d’Afrique tout en répondant aux standards internationaux de qualité les plus exigeants.