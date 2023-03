Quelle garantie de sécurité pour le cloud ? (VIDEO)

Où en est le Maroc en matière de souveraineté numérique ? La question divise les spécialistes qui s’accordent cependant sur la nécessité pour le Royaume de se positionner en tant que hub continental et régional en vue de prendre sa part du juteux «gâteau» de l’économie du cloud.

Le cloud pèse 500 milliards de dollars à l’échelle mondiale. Une véritable économie qui ne devrait pas laisser le Maroc indifférent. C’est l’avis général des intervenants qui ont participé à une table ronde organisée par la rédaction de «Les Inspirations Éco» au sujet du stockage à distance des données informatiques. Selon eux, ce business est d’autant plus prometteur que le chiffre d’affaires généré par cette activité pourrait bientôt atteindre les 1.000 milliards de dollars et, par conséquent, le Royaume gagnerait à mieux se positionner en tant que hub continental et régional pour prendre la part du «gâteau» qui lui revient.

Hicham Chiguer, président de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM), en est convaincu : plus on développe l’écosystème local autour de la protection des données, plus le Maroc se hisse en tant que hub régional dans cette économie qui est porteuse. Bien évidemment, ajoute-il, il y a un certain nombre de préalables pour mettre en place une infrastructure performante, destinée aux clients locaux et potentiels, qui pourraient venir des pays voisins (du continent africain ou d’ailleurs). Plus de détails dans cette vidéo.