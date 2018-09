Quel est le poids de Casablanca dans la richesse nationale ?

Ainsi, six régions ont enregistré des taux de croissance supérieurs à la moyenne nationale (1,1%), a relevé la note précisant qu’il s’agit des régions de Dakhla-Oued-Ed-Dahab (7,6), de Laâyoune-Saguia al Hamra (7,1%), de Guelmim-Oued Noun (6,3%), de Drâa-Tafilalet (4,2%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (2,5%) et de Souss-Massa (2,2%).

La contribution totale des régions Fès-Meknès (9%), Marrakech-Safi (8,8%), Souss-Massa (6,7%) et Béni Mellal-Khenifra (5,6%), s’est élevée à 30,1% du PIB, a souligné le HCP, notant que les régions de l’oriental, de Drâa-Tafilalet et les trois régions du sud n’ont contribué qu’à hauteur de 11,5% à la création de PIB en valeur, avec 4,8%, 2,6% et 4,1% respectivement.