Quel avenir pour Twitter avec Elon Musk ?

Twitter a accepté l’offre d’Elon Musk d’acquérir la société et de la privatiser, un accord qui donnerait à l’homme le plus riche du monde le contrôle du réseau social où il figure également parmi les utilisateurs les plus influents.

L’accord de 44 milliards de dollars marque la fin de longues négociations très médiatisées, suivies d’un changement d’avis chez Twitter, où de nombreux cadres et membres du conseil d’administration s’étaient initialement opposés à l’offre de rachat du patron de Tesla et SpaceX.

En effet, l’opération a polarisé les employés, les utilisateurs et les régulateurs de Twitter quant au pouvoir qu’exercent les géants de la technologie dans la détermination des paramètres du discours sur Internet et sur la manière dont ces entreprises appliquent leurs règles. Le rachat, s’il se concrétise, serait l’une des plus grandes acquisitions d’une entreprise technologique et affecterait probablement l’orientation des médias sociaux.

Lundi, M. Musk a indiqué sur Twitter qu’il souhaitait que la plateforme soit une destination pour des discours et des désaccords de grande envergure. « J’espère que même mes pires critiques resteront sur Twitter, car c’est ce que signifie la liberté d’expression », a-t-il écrit. L’homme le plus riche du monde a également déclaré qu’il souhaitait faire de Twitter une meilleure expérience pour les utilisateurs, notamment en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en luttant contre le spam. Parmi les changements proposés par Elon Musk pour la plateforme, figurent l’assouplissement de sa position sur la modération du contenu, la création d’une fonction d’édition pour les tweets, l’ouverture de l’algorithme de Twitter et une moindre dépendance vis-à-vis de la publicité, entre autres idées. M. Musk, qui se décrit comme un « absolutiste de la liberté d’expression », a déclaré lors d’une récente interview à la conférence TED qu’il considérait Twitter comme la « place publique de facto ».

Twitter devrait être plus prudent lorsqu’il décide de retirer des tweets ou de bannir définitivement des comptes d’utilisateurs, a indiqué M. Musk, notant que les suspensions temporaires étaient une meilleure solution. En outre, l’entrepreneur a évoqué l’idée de réduire le personnel, de fermer le siège de la société à San Francisco et de ne pas verser de salaire au conseil d’administration. Cette dernière mesure permettrait, selon lui, d’économiser environ 3 millions de dollars par an. Parmi les autres changements qu’il propose pour Twitter, figurent l’arrêt des spams et des bots d’escroquerie et l’autorisation de tweets plus longs, la limite actuelle étant de 280 caractères. M. Musk, qui compte plus de 82 millions de followers sur Twitter, utilise depuis longtemps la plateforme pour se prononcer sur tout, des voyages dans l’espace aux crypto-monnaies.

L’annonce de cette acquisition a suscité beaucoup d’inquiétude chez ceux qui font de la lutte contre le flux toxique et parfois dangereux de la désinformation leur carrière. Bien que les projets exacts de M. Musk restent flous, ils citent ses promesses de supprimer les obstacles à la liberté d’expression, ainsi que son propre bilan de déclarations provocantes, parfois insultantes, sur Twitter. Pour Media Matters for America, l’organisme de recherche d’orientation libérale, les raisons de s’inquiéter se trouvent dans les réactions qui célèbrent des personnes que Twitter a exclues de la plateforme pour avoir violé ses règles de comportement. Parmi elles figurent des personnalités conservatrices de premier plan comme Steve Bannon et la représentante Marjorie Taylor Green, sans oublier bien sûr l’ancien président américain Donald Trump. Le compte personnel de l’ancien président républicain a été « suspendu de manière permanente » par l’entreprise l’année dernière, dans le sillage de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Selon le président de Media Matters for America, Angelo Carusone, M. Musk aurait le pouvoir, en tant qu’unique propriétaire de Twitter, d’annuler un grand nombre des efforts qui ont placé la société à l’avant-garde des entreprises de médias sociaux lorsqu’il s’agit de restreindre les abus nuisibles ou haineux. Par ailleurs, depuis que M. Musk a révélé une participation d’environ 9 % dans la société au début du mois d’avril, les actions Twitter ont enregistré une hausse de 32 %. Cela a fait grimper Twitter depuis le début de l’année, dépassant les autres sociétés technologiques et le marché en général. Cependant, les actions de Twitter ont chuté de près de 4 % mardi, le lendemain de l’annonce de la transaction, pour atteindre moins de 50 dollars par action. Pour les investisseurs qui envisagent d’acheter des actions de Twitter avant que M. Musk ne privatise la société, cet écart est séduisant.