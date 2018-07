Quatre ans après sa création, Sarouty conforte sa place de leader

Sarouty.ma vient de franchir la barre d’un million d’abonnés sur sa page Facebook.

Un taux d’engagement de 2% a été enregistré avec plus de 43.000 interactions en moyenne durant chaque mois ainsi que 6.000 pages vues par des personnes connectées et non connectées. Plusieurs publications sont mises en ligne chaque semaine sur la page Facebook pour proposer aux abonnés un contenu informatif comprenant des conseils, des astuces ainsi que l’actualité du secteur de l’immobilier au Maroc.

Quatre ans après sa création, la startup continue de conforter sa place de leader des portails des annonces immobilières au Maroc. Elle tient également à cœur à renforcer sa notoriété sur le net et plus particulièrement sur Facebook, le réseau social le plus primordial de la toile.

“A cette occasion, Sarouty.ma remercie ses collaborateurs les plus fidèles qui ont cru en cette startup depuis son lancement en 2014”, peut-on lire dans un communiqué. Plusieurs promoteurs immobiliers de renom font confiance au portail immobilier afin de booster leurs activités et attirer plus de leads. “Nous citons entre autres Prestigia, Regus et A.Lazrak Immobilier. Les agences immobilières les plus prestigieuses font aussi partie des collaborateurs de Sarouty.ma, notamment Capital Foncier, EasyHome et Remax”.

Sarouty.ma s’engage à leur offrir un accompagnement personnalisé pour répondre aux besoins de chaque collaborateur. L’entreprise compte également échelonner plusieurs changements prochainement dans le but d’améliorer la qualité de ses services.