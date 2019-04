Quand Othman Benjelloun clashe Moulay Hafid Elalamy

Ce mardi, le Président-directeur général de BMCE Bank of Africa, Othman Benjelloun, a tenu une conférence de presse à Casablanca, consacrée à la présentation des résultats annuels 2018 du groupe.

Après avoir annoncé que BMCE Bank of Africa changera le 11 septembre 2019 sa raison sociale pour devenir Bank of Africa, Benjelloun a fait des déclarations qui ont fait grincer des dents certains responsables.

En effet, l’homme d’affaires a sévèrement critiqué Saham Assurance. À la question de savoir s’il avait des projets avec le groupe appartenant à Moulay Hafid Elalamy, le patron de BMCE Bank a indiqué que “depuis que des actions ont été cédées à l’Afrique du Sud, je pense que les Marocains n’ont pas apprécié cela”, faisant référence au soutien de l’Afrique du Sud au polisario.

“Lorsque l’Afrique du Sud défendra clairement la marocanité du Sahara, on pourra dire bravo à Saham”, a-t-il ajouté en substance. “Se retrouver avec des investisseurs sud-africains propriétaires d’une entreprise au Maroc, on ne peut pas apprécier cela”, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, le changement de nom s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du groupe en Afrique, un continent qui offre d’énormes opportunités de création de valeur dans divers domaines liés à la banque, à l’assurance et au secteur financier, a affirmé Benjelloun.

“L’Afrique est notre présent et notre avenir”, a-t-il souligné, rappelant que ce n’est pas anodin qu’en 2015 le groupe a décidé d’accoler le suffixe “Of Africa” à sa marque BMCE Bank. “L’Avenir de notre Groupe est rattaché au continent africain, et c’est pour cette raison que nous avons décidé de changer la raison à partir de septembre 2019 pour devenir Bank of Africa”, a-t-il lancé, ajoutant que “Bank Of Africa aura une portée extraordinaire et sera un porte drapeau du Maroc à travers le monde”.

Augmentation de capital

Cette annonce doit donc renforcer la “dimension africaine” de BMCE Bank alors que le groupe bancaire a rendu publics ses résultats annuels, avec l’annonce d’une prochaine augmentation de capital. “La première augmentation portera sur un montant maximum 900 millions de dirhams (MDH) et se fera par la conversion optionnelle, en actions, des dividendes”, a indiqué Benjelloun.

“Cette opération s’effectuera à hauteur du montant maximal que permet la distribution de 5 DH par action au titre de l’exercice 2018, soit environ 900 MDH”, a-t-il précisé, relevant que les actionnaires prendront l’engagement, au titre de l’exercice 2019, de faire reconduire cette opération de conversion optionnelle des dividendes.

La seconde modalité d’augmentation de capital s’effectuera par Appel public à l’épargne (APE) d’un montant maximal de 1 milliard de dirhams (MMDH), a-t-il ajouté, notant que ces deux premières opérations seront réalisées dès l’exercice 2019.

Othman Benjelloun a fait savoir que les autres modalités de renforcement des fonds propres envisagées par le groupe sont tributaires de calendriers plus contraignants et de finalisation de certaines diligences, rappelant à cet égard l’entrée “prochaine” d’un investisseur international à hauteur de 20 millions de dollars (près 2 MMDH).

S.L. (avec MAP)