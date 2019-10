Publication d’un livre blanc sur la transformation digitale au Maroc

L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM) est une association à but non lucratif créée en 1993. Elle compte parmi ses adhérents de nombreuses structures qui jouent un rôle de leadership sur le plan organisationnel et managérial au Maroc (Offices, Banques, Assurances, Entreprises Industrielles, …).

L’AUSIM œuvre activement dans l’esprit de développer et de vulgariser l’usage des Technologies de l’Information.

Dans le cadre de sa stratégie de renforcer le retour d’expérience entre les membres de la communauté SI au Maroc, l’AUSIM produit régulièrement des livrables thématiques traitant des dernières actualités liées aux Technologies et aux Systèmes d’Information ainsi que leur macro-environnement.

Le Livre Blanc « La Transformation Digitale Au Maroc : État des lieux, État de l’Art et Témoignages » a été réalisé dans ce contexte pour vulgariser les différents aspects de la Transformation Digitale et mettre le point sur l’état des lieux de la mise en place de ce concept au Maroc.

Fruit d’un travail collaboratif de l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM), de Atos Maroc, de Maya Digital et d’un ensemble d’experts, le Livre Blanc de « La Transformation Digitale Au Maroc : État des lieux, État de l’Art et Témoignages » permet de faire connaissance des différents concepts de la Transformation Digitale à travers des articles réalisés par des experts dans le domaine. Il incorpore une étude faisant le point sur l’état de la Transformation Digitale au Maroc et un retour d’expérience d’organismes Marocains ayant expérimenté des projets IT innovants.

Ce Livre Blanc a été réparti en trois grandes parties : La première partie présentant les résultats de l’enquête réalisée auprès des adhérents et contacts de l’Association, la deuxième réservée aux avis des experts, qui ont rédigé des articles dans le but de mettre le focus sur les technologies et aspects impactant un processus de Transformation Digitale, et de les démystifier. Enfin la troisième et dernière partie a été consacrée aux témoignages d’entreprises ayant lancé ou en cours de réalisation de projets de Transformation Digitale.

S.L.