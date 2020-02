Promoteurs immobiliers: Sarouty.ma dévoile les résultats de son baromètre annuel

Sarouty.ma, 1er portail immobilier au Maroc, dévoile les résultats de son baromètre annuel relatif au classement des promoteurs immobiliers au Maroc.

Dans un contexte particulier de manque de confiance des acheteurs auprès des promoteurs suite au scandale immobilier de Bab Darna, et dans un souci permanent d’offrir la meilleure prestation de service à ses abonnés et de mieux les conseiller dans le choix de leur propriété à usage d’habitation, Sarouty.ma et SeleKtimmo.com ont conduit une enquête téléphonique auprès de 2591 particuliers résidant au Maroc, ayant acquis ou vendu un bien immobilier au cours des trois dernières années auprès d’un promoteur opérant sur le marché local.

Ce baromètre fait ressortir différents classements :

1- Promoteur de l’année

2- Meilleur promoteur dans le segment haut standing

3- Meilleur promoteur dans le segment moyen standing

4- Meilleur promoteur dans le segment économique

Nous vous prions de trouver ci-dessous la synthèse des résultats de cette enquête :

1- Promoteur de l’année :

Ce classement permet de distinguer le meilleur promoteur immobilier au Maroc, toutes catégories confondues. Celui-ci concerne tous les répondants concernés.

La palme de ce classement revient à Kettani Immobilier, avec 16% des votes. Au-delà de ce classement, ce groupe se distingue, pour les répondants à cette enquête, par l’attitude et la capacité d’informer des agents commerciaux (88% de taux de satisfaction), l’accompagnement dans l’obtention du meilleur prêt bancaire (82%) et la gestion du paiement et des échéances de livraison (76%).

La Compagnie Générale Immobilière est le dauphin de ce classement, avec 13% des votes. Celui-ci se distingue par la qualité des finitions (83%), l’attitude et la capacité d’informer des agents commerciaux (79%) et le service d’attention après-vente (76%).

Le Groupe Allali ferme la marche du podium avec 9% des votes, grâce aux attributs qualité des finitions (91%), l’attitude et la capacité d’informer des agents commerciaux (75%) et l’aide à la préparation du dossier de vente (74%).

2- Top 3 des promoteurs par segment d’activité :

Classement Haut Standing Moyen Standing Economique 1er CGI Kettani Immobilier Al Omrane 2ème Prestigia Groupe Allali Addoha 3ème Eagle Hills Chaabi Lil Iskane Al Alia

Note méthodologique :

L’enquête a été menée du 15 Novembre au 12 Décembre 2019. Elle a concerné 2 591 particuliers ayant acquis une propriété à usage d’habitation en état neuf au Maroc auprès d’un promoteur immobilier.

Ci-dessous les détails du déroulement de l’enquête :

Mode d’administration : en face à face CAPI (Computer Assisted Phone Interview), suivant la méthode des itinéraires.

Méthode des quotas (Cf. Graphiques)

Durée de l’entretien : 20 minutes

Critères ayant permis d’établir les différentes catégories du classement :

Le service d’information téléphonique

L’attitude et la capacité d’informer des agents commerciaux

L’accompagnement pour l’obtention du meilleur prêt bancaire

La gestion du paiement des échéances avant la livraison

L’aide à la préparation du dossier de vente (notaire et autres gestions administratives)

Remise des clés et livraison du nouvel appartement

Le service d’attention après-vente (après livraison)

Important : les données recueillies dans le cadre de cette enquête respectent les directives de la CNDP concernant la protection des données des consommateurs. La commission a validé la déclaration de Sarouty.ma sous le numéro : D-M-527/2018

Suite à la réussite de l’organisation de ce 1er baromètre des meilleurs promoteurs du Maroc, Ismael Belkhayat, fondateur et directeur général des sites Sarouty.ma et SeleKtimmo.com, s’engage à rendre ce classement annuel et donnent rendez-vous à l’opinion publique pour la nouvelle édition de ce classement qui sera publiée en Janvier 2021. En parallèle de ce baromètre des promoteurs, les équipes de Sarouty.ma et SeleKtimmo.com publieront au cours du 1er trimestre 2020, le premier classement des agences immobilières du Maroc, et ce, en partenariat avec les toutes nouvelles ARAI (Associations Régionales des Agences Immobilières)

A propos de Sarouty.ma et SeleKtimmo.com

Portails leaders de l’immobilier en ligne, Sarouty.ma et SeleKtimmo.com proposent plus de 150.000 annonces et attire quotidiennement plus de 20.000 visiteurs uniques à la recherche d’un bien immobilier. Tous les mois, les portails Sarouty.ma et SeleKtimmo.com mettent en relation plus de 100 000 acheteurs ou loueurs avec les professionnels de l’immobilier (Promoteurs et agences immobilières).

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Madame Jihan Hazam au +212 6 20 69 10 10