M. Younes Sekkouri, Ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, a présidé, le 22 novembre 2022 à Salé, un séminaire de partage et de réflexion autour du bilan et des perspectives du déploiement du projet de mise en place d’un dispositif d’évaluation et d’assurance qualité dans le système de la formation professionnelle (FP).

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’assistance technique mobilisée par l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) au profit du Département de la Formation Professionnelle (DFP) au titre de la composante « Appui à l’opérationnalisation de la réforme de la FP » relevant du programme de coopération « Compact II », conclu entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC).

Marqué par la participation de Mme Malika Laasri, Directrice Générale de l’Agence MCA-Morocco, et Mme Carrie Monahan, Directrice Résidente de MCC au Maroc, ce séminaire a été l’occasion de présenter les réalisations accomplies au titre de ce projet, qui ont couronné une action collective et concertée initiée par le DFP avec les opérateurs publics et privés de formation et ses partenaires privés, tels la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

En effet, l’appui apporté au DFP dans le cadre du projet susmentionné a porté sur la conception d’un système d’évaluation externe des établissements de formation professionnelle (EFP) dans le but de favoriser l’amélioration continue de la qualité de la formation dispensée par les EFP relevant des opérateurs publics et privés. Dans ce sens, cet appui a permis d’élaborer un référentiel d’évaluation externe et des outils de positionnement et de catégorisation des EFP selon des niveaux de maturité différenciés et d’expérimenter le système d’évaluation externe au niveau de 27 EFP.

L’appui dont a bénéficié le DFP a porté aussi sur l’élaboration d’un guide de mise en œuvre de la norme qualité NM ISO 21001 (version 2018), spécifiant les exigences relatives à un système de management pour les organismes d’éducation/formation ; laquelle norme s’apprête à être adaptée au système de la FP au Maroc au vu des résultats d’une analyse des normes ISO existantes dans le domaine de la FP et de leur comparaison avec le référentiel d’évaluation externe. Ce guide facilite l’interprétation et l’utilisation de cette norme qualité par les EFP ambitionnant d’accéder à l’excellence et de décrocher la certification internationale.

De même, cet appui a permis la création d’un label qualité national et la proposition d’une procédure et des scénarii de pilotage du système de labélisation des EFP, qui vise à délivrer un label qualité aux établissements ayant adhéré au système national d’auto-évaluation et ayant fait l’objet d’un audit d’évaluation externe, à l’issue duquel ces EFP ont démontré un niveau de maturité élevé au regard de tous les standards qualité du référentiel.

Cet appui a favorisé également le renforcement des capacités de plus de 70 personnes issues de trois catégories distinctes : membres du comité de suivi et de l’équipe d’assurance qualité, les directeurs des EFP ayant participé à l’expérimentation de l’évaluation externe et les Délégués régionaux du DFP. Les formations dispensées ont ainsi offert l’opportunité à ces différents acteurs de la FP de consolider et d’approfondir leur connaissance et leur appropriation des concepts et de la démarche d’évaluation externe et d’assurance qualité (cycle d’assurance qualité et système de labélisation des EFP), ainsi que leur maîtrise des outils y afférents.

Outre le développement en cours d’un système d’information supportant le dispositif d’évaluation et d’assurance qualité des EFP, cet appui prévoit également la proposition d’une assise réglementaire institutionnalisant l’évaluation.

Consacrée essentiellement à la présentation des réalisations accomplies ou en cours dans le cadre du projet de mise en place d’un dispositif d’évaluation et d’assurance qualité dans le système de la FP, ce séminaire a constitué aussi une plateforme d’échange et de partage entre des décideurs et des acteurs du système de la formation professionnelle au Maroc et des experts chevronnés aux niveaux national et international, en vue de capitaliser sur les acquis et de s’inspirer des meilleures pratiques à l’international en la matière (cas de l’Union Européenne et du Québec).

Les discussions et les échanges initiés lors de ce séminaire ont été l’occasion également d’engager une réflexion collective portant notamment sur les modalités de gouvernance de l’assurance qualité dans les EFP au Maroc et les préalables du déploiement d’un dispositif d’évaluation et d’assurance qualité dans le système de la FP qui soit fonctionnel, durable et adapté au contexte marocain (ressources humaines et matérielles, aspects réglementaires, mesures incitatives, etc.).