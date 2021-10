Projet de Loi de finances 2022: les grandes lignes

Le gouvernement aspire à consolider les fondements d’un Etat social, à accompagner la transformation de l’économie nationale en faveur de la création d’emplois pour tous et à œuvrer à la consécration d’une gouvernance au service du citoyen et d’une Administration efficace.

-Le projet de Loi de finances 2022 est en cohérence avec les Hautes Orientations Royales et s’inscrit dans la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement.

-Par la promotion de l’égalité des sexes dans les domaines économique et sociétal et l’intégration sociale des personnes en situation de handicap, le projet de Loi de Finances 2022 répond à l’engagement du gouvernement à œuvrer pour l’inclusion de tous les citoyens à la dynamique nationale de développement.

-Avec la généralisation de la protection sociale, quelque 22 millions de Marocains supplémentaires pourront désormais accéder au régime de base de l’Assurance maladie obligatoire qui couvre les frais de soins, de médicaments, d’hospitalisation et de traitement.

-La prise en charge des populations les plus vulnérables en besoin d’aide et de soutien sera plus efficace avec l’opérationnalisation du Registre Sociale Unique.

-La hausse du budget de compensation de 28% est un acte fort posé par le gouvernement pour la préservation du pouvoir d’achat des ménages.

-Par le regroupement du soutien scolaire, l’accélération de la généralisation de l’enseignement préscolaire, la réforme du système de formation des enseignants et la réhabilitation des centres de formation, le gouvernement réaffirme son attachement au développement du capital humain dès le bas âge.

-En créant près de 20.000 postes budgétaires pour l’Education et la Formation, le gouvernement répond aux orientations inscrites dans le NMD qui consacre une place centrale à l’Education et à la Formation, et montre tout son attachement à l’amélioration des conditions de travail des enseignants et professionnels de l’Education et de la Formation.

-Avec la réforme du programme Inteleka et la création du programme Forssa prévues par le projet de Loi de finances 2022, le gouvernement montre que la promotion de l’emploi, celui des jeunes en particulier, occupe une position centrale dans la stratégie à court, moyen et long termes du gouvernement.

-Pour alléger la pression fiscale sur les entreprises et dynamiser l’investissement, le projet de Loi de Finances 2022 a prévu une baisse d’un point, à 27% du taux d’impôt sur l’IS.

-Le gouvernement compte continuer à œuvrer pour accélérer les réformes visant l’amélioration du climat des affaires en vue de stimuler les investissements du privé national et internationaux.

-Avec des investissements publics record de 245 milliards de DH, le gouvernement confirme son engagement à consolider la relance économique et une croissance économique inclusive.

-La modernisation de l’administration sera accélérée et les établissements et entreprises publiques profondément restructurés.

-Les investissements des ménages dans les énergies renouvelables sont encouragés : la TVA sur les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eau solaires à l’intérieur et à l’importation baisse de 10 points, passant de 20% à 10%.