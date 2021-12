MORGEFF: BMCI reçoit une seconde ligne de financement de la part de la BERD

La BMCI renforce son engagement en faveur de l’économie verte à travers le maintien de son partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et reçoit une deuxième ligne de financement d’un montant de 25 millions d’Euros à travers le programme GEFF Morocco.

Dans le cadre de son partenariat avec la BERD, la BMCI participe depuis 2019 au soutien des projets du programme de financement Vert : GEFF (Green Economy Financing Facility) Morocco.

Le GEFF Morocco est un programme de la BERD dédié à l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion des ressources telles que l’eau et la gestion des déchets. Dans le cadre de ce programme, la BMCI a bénéficié en 2019 d’un prêt de 20 millions d’euros pour soutenir les investissements privés portés par les entreprises ayant un impact favorable sur l’environnement.

Dans le prolongement de cette coopération, une seconde ligne de financement d’un montant de 25 millions d’Euros a été accordée pour promouvoir les investissements durables, l’efficacité énergétique et l’inclusion. La BMCI confirme de ce fait son ambition d’être la banque de référence en matière de financement durable et d’économie verte et responsable.

Le programme GEFF Morocco permettra à la BMCI d’encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux énergies renouvelables et aux questions environnementales, à investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les accompagner tout au long du processus. Dans ce sens, les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique pour assurer la viabilité de leur projet.

Philippe Dumel, Président du Directoire de la BMCI, affirme que : « Cette démarche accomplie en partenariat avec la BERD vient structurer des actions déjà mises en place depuis de nombreuses années au sein de la Banque, mais aussi en développer d’autres, principalement dans le domaine du développement durable et de la responsabilité environnementale. La politique d’engagement mise en place par la BMCI, à l’instar du Groupe BNP Paribas, s’inscrit dans cette même volonté d’être un acteur économique responsable et engagé auprès de son environnement économique et social. »

Pour rappel, la BMCI est la première banque au Maroc à recevoir le label de la Responsabilité Sociale des Entreprises, délivré en 2014 et renouvelé en 2018 par le comité d’attribution du Label CGEM. Cet indice sélectionne les grandes capitalisations européennes sur la base de plusieurs critères et notations attribuées par Vigeo Eiris, notamment leur empreinte carbone et la solidité de leur stratégie de transition énergétique. De 2017 à 2019, la BMCI a réduit sa consommation totale de papier de 15,2%%, sa consommation énergétique de 14,8% et son empreinte CO2 de 8% par collaborateur.

Par ailleurs, la BMCI avait auparavant reçu des lignes de financement dédiées pour l’entrepreneuriat féminin à travers le programme « Women in Business » à hauteur de 15 Millions d’Euros et également pour les entrepreneurs exportateurs et importateurs marocains, avec une ligne de financement d’une valeur de 60 Millions d’Euros.

A propos de la BMCI :

La BMCI (www.bmci.ma) dont l’actionnaire de référence est le Groupe BNP Paribas, exerce une activité de banque universelle, qui s’adresse à tout type de clientèle : Particuliers (y compris les Marocains Résidant à l’Etranger), Professionnels et Entreprises. Pour mieux satisfaire les besoins de ses clients, le Groupe BMCI met à leur disposition, à travers son réseau de plus de 330 agences au Maroc, toute l’expertise et le savoir-faire de ses 9 filiales et entités spécialisées, notamment en matière de Corporate Finance, de Gestion d’Actifs, de Transactions Boursières, de Leasing, etc. La BMCI occupe également une position de référence dans le domaine du commerce international, grâce notamment au Trade Center BNP Paribas de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir.

La BMCI a été certifiée ISO 9001 version 2015 pour ses activités documentaires, ses virements internationaux, ses garanties internationales reçues, ainsi que pour l’ensemble des processus de son activité monétique (cartes et GAB). Dans le cadre de son engagement RSE, la BMCI est également la première banque marocaine à recevoir le label de la responsabilité Sociale des RSE, délivré en 2014 et renouvelé en 2018 par le comité d’attribution du Label CGEM et a été classée première banque dans le classement de l’indice Vigeo Eiris Best EM Performers 2017 et troisième en 2019, pour l’ensemble de ses activités économique, sociale, civique et environnementale.

A propos de BNP Paribas :

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente avec plus de 193 319 collaborateurs dans 68 pays et implantations, dont plus de 147 680 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d’activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l’Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d’un leadership en Europe, d’une forte présence dans les Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.