Programme “1.000 Fikra”: Afriquia dresse un premier bilan

Lancé le 16 octobre dernier par Afriquia, le programme de développement, de formation, d’accompagnement et de financement « 1.000 Fikra » qui vise à convertir 1.000 idées en 1.000 entreprises, a suscité un intérêt sans précédent.

Plus de 10 000 Marocaines et Marocains, originaires de toutes les régions du Maroc ont envoyé leurs idées d’entreprise à la Fondation Maak, fondation soutenue par Afriquia SMDC, chargée de piloter et de suivre le programme. Alors que la phase de validation finale des projets suit son cours à un rythme appuyé, Afriquia dresse un premier bilan.

Cartographie des candidatures reçues

Trois mois après le lancement de 1.000 Fikra, plus de 10 000 candidatures ont été reçues puis traitées. Elles sont désormais examinées par un panel d’experts en collaboration avec Bidaya et MCISE, les deux incubateurs désignés par Afriquia et la Fondation Maak, en raison de leur expertise terrain pour sélectionner et accompagner les porteurs de projets.

Il est à noter que les candidats ayant répondu à l’appel de 1.000 Fikra sont majoritairement jeunes (ils ont entre 10 et 50 ans). Dans le détail, 60% ont moins de 26 ans, 29% ont entre 27 et 35 ans et 11% ont plus de 35 ans. Plus du quart des candidats sont des femmes. Certains projets sont portés par une équipe de 2 à 3 personnes, toutefois, on constate que la majorité des initiatives reste individuelles.

A noter par ailleurs que les 12 régions du Royaume ont participé au programme 1.000 Fikra. La majorité des idées de projets proviennent du Grand Casablanca-Settat (25%), Rabat-Salé-Kénitra (14%), Souss-Massa (12%), Marrakech-Safi (11%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10%).

Les secteurs d’activités concernés sont extrêmement divers, avec, en premier lieu, le commerce et la distribution (22%), l’agriculture et l’agroalimentaire (12%), les services aux entreprises (7%) et l’informatique-télécoms (5%).

« Trois mois après le lancement de 1.000 Fikra, nous sommes particulièrement heureux de constater l’engouement que cette initiative a soulevé au-delà de nos espérances, d’autant plus que les dossiers émanent de toutes les régions du Royaume. C’est aussi une source de grande fierté de voir tant de Marocaines et Marocains se projeter dans l’entrepreneuriat », souligne le directeur général de Afriquia, Said El Baghdadi.

Sélection définitive dans deux régions : Casablanca – Settat et Souss- Massa

Tous les projets, hormis ceux qui sont incomplets, sont désormais évalués un à un par un panel d’experts sur la base de deux critères clés : Est-ce que l’idée est claire et réaliste ? Est-ce que le ou les porteurs de projets sont motivés et engagés ? Les candidats ayant convaincu le jury ont été invités à rejoindre le programme 1.000 Fikra. Les autres candidats bénéficient d’un feedback constructif et d’une invitation à resoumettre leur idée à une session ultérieure.

– Les projets de la région Casablanca-Settat en quelques chiffres clés

Chacun des 2.337 dossiers reçus a été minutieusement examiné de manière objective par un panel d’experts. Les plus convaincants ont été reçus en entretien soit un marathon de près de 100 heures d’entretiens pour la région de Casablanca – Settat. Pour cette première session, une cinquantaine de projets a été retenue. L’âge des porteurs de projets s’étale entre 10 et 50 ans et les futurs entrepreneurs sont, pour 30% des femmes.

40% des projets concernent le secteur de l’électronique/électricité/machines, 20% celui du commerce/distribution, 15% celui du BTP/matériaux de construction et 15% l’informatique/télécommunications/services aux entreprises.

« Mon petit frère adore qu’on lui lise des histoires, surtout le soir avant de dormir, mais il arrive souvent que mes parents manquent de temps pour lui en raconter. J’ai donc eu l’idée d’une lampe de chevet où on peut enregistrer toutes sortes d’histoires aux enfants.

Quand j’ai présenté mon idée au comité de 1.000 Fikra, celui-ci m’a beaucoup encouragé et m’a fait confiance malgré mon jeune âge et me voilà inscrit dans la promotion 2020. Je ferai tout pour concrétiser cette idée telle que je l’ai imaginée », nous confie un candidat de 10 ans.

– Les projets de la région Souss-Massa en quelques chiffres clés

Chacun des 1116 dossiers reçus, a été soigneusement examiné de manière objective par un panel d’experts. Les plus convaincants ont été reçus en entretien soit près de 60 heures d’entretiens pour la région de Souss – Massa. Pour cette première session, une cinquantaine de projets a été retenue.

Cette région se distingue par le nombre de de projets liés au secteur de l’agriculture/l’agroalimentaire soit 23%. On retrouve ensuite, le commerce/distribution (12%) puis le secteur de l’informatique/télécommunications et celui du textile/habillement, tous deux à 7%.

« Durant toute la préparation du dossier, je me suis beaucoup investie et cela m’a permis de mieux préciser mon idée. Le comité m’a écouté avec attention. Ils m’ont recommandé de m’améliorer et m’ont beaucoup encouragée à approfondir ma démarche. Je n’ai malheureusement pas été acceptée. Je suis déçue bien sûr mais je ne baisse pas les bras. Dès que possible, je représenterai mon projet de commerce en ligne », indique une jeune candidate originaire d’Agadir.

Le processus de sélection et de validation suit son cours et sera également déployé dans les 10 autres régions du Royaume selon le calendrier suivant :

-Marrakech- Safi depuis le 6 Janvier 2020

-Guelmim- Oued Noun depuis le 6 Janvier 2020

-Beni Mellal – Khenifra à partir du 6 Février 2020

-Laâyoune – Saguia Hemra à partir du 06 Février 2020

-Fès – Meknès à partir du 6 Mars 2020

-Tanger – Tétouan à partir du 6 mars 2020

-Draa- Tafilalt à partir du 6 Avril 2020

-Oriental à partir du 06 Avril 2020

-Rabat – Salé- Kénitra à partir du 6 Mai 2020

-Dakhla – Oued Dahab à partir du 6 Mai 2020