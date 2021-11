Procter & Gamble: Samir Lebbar nommé PDG pour l’Afrique du Nord

Procter & Gamble a nommé Samir Lebbar PDG pour l’Afrique du Nord, en charge des opérations en Égypte, Maroc et Algérie depuis Février 2021. Sur la lancée de sa brillante carrière, Samir Lebbar est le premier Marocain à occuper cette fonction depuis la création du Groupe P&G North Africa réunissant les trois pays.

Auparavant, depuis 2019, Samir Lebbar occupait le poste de Senior Vice-président des ventes, et de la stratégie des marchés pour la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Avant cela, il a également dirigé plusieurs fonctions régionales et globales de premier plan, dont la direction des opérations de distribution globale entre 2013 et 2015.

En 2011, Samir Lebbar retrouve le Maroc en tant que Directeur des ventes pour l’Afrique du Nord-Ouest, basé à Casablanca. Pendant presque trois ans, il œuvre avec succès à la croissance et la rentabilité de cette région.

Entre 2006 et 2011, Samir Lebbar avait connu une brillante carrière à Genève où il a été à la tête de l’unité commerciale Snacks pour la région CEEMEA (Europe Centrale et de l’Est, Moyen-Orient, Afrique), avant de prendre la direction des Opérations de distribution, toujours pour la région CEEMEA.

Samir Lebbar a rejoint le groupe Procter & Gamble en 1999. Jusqu’en 2006, il occupait plusieurs fonctions au département commercial au Maroc.

Samir Lebbar est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie logiciel, et fait partie de la première cohorte de l’Université Al Akhawayn.