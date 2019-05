Procter & Gamble: Omar Channawi fait l’actu

The Procter & Gamble Company nomme le Marocain Omar Channawi, Président-Directeur Général des pays du Moyen Orient, Afrique et Global Development Markets. Il s’occupera aussi de la division Commerciale pour les régions Asie pacifique, Inde, Moyen Orient et Afrique couvrant au total 105 pays.

Le Marocain Omar Channawi, actuellement vice-président Commercial de Procter & Gamble pour l’Asie-Pacifique et Directeur Général pour les pays de l’Asie du Sud-Est (Malaisie, Singapour, Vietnam, Brunei, Cambodge et autres marchés des îles du pacifique), a été désigné Président-Directeur General du Moyen Orient, de l’Afrique et des Marches d’Export, une zone stratégique pour le géant de la grande consommation et qui pèse plusieurs Milliards de dollars de chiffre d‘affaire.

Il sera également le patron de la division Commercial pour une région couvrant 105 pays, allant du Japon à l’extrême Nord-Est au Maroc à l’extreme Ouest et de la Nouvelle-Zélande a l’extrême Sud-Est à l’Afrique du Sud.

M. Channawi , ingénieur de formation a débuté sa brillante carrière chez Procter & Gamble Maroc en 1993 dans les “Operations Manufacturing”. Il est probablement l’un des rares leaders de Procter & Gamble à s’être démarqué dans de nombreuses fonctions à travers le monde. Il a occupé des fonctions dans le Manufacturing, les Ressources Humaines et les ventes. Il a opéré en Allemagne, la Suisse, le Vietnam et Singapore. Entre 2012 et 2015, il a occupé le poste de PDG pour son pays le Maroc et L’Afrique de Nord-Est M. Channawi a toujours démontré une incroyable capacité à diriger sur plusieurs fronts avec des résultats solides, selon plusieurs sources à Procter.

S.L.