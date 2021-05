Problèmes de connexion ? Que se passe-t-il chez Orange Maroc ?

Les réclamations se sont multipliées chez Orange Maroc ces derniers jours. L’opérateur mobile a provoqué, en effet, la grogne d’un certain nombre de clients à cause de problèmes de connexion, notamment le week-end.

Dans des déclarations à Le Site info, plusieurs clients ont exprimé leur mécontentement, précisant que le service client est « trop souvent injoignable » et que les « réclamations restent sans suite ». De nombreux abonnés, ne supportant plus ses dysfonctionnements, penseraient sérieusement à changer d’opérateurs, peut-on constater dans des commentaires sur les réseaux sociaux.

À ce propos, Le Site info a tenté de contacter les responsables d’Orange pour avoir de plus amples détails à ce sujet, en vain. Une source bien informée à toutefois bien voulu nous donner quelques explications: « il y a eu des petits soucis de connexion à cause de travaux, mais cela n’a pas duré très longtemps et les problèmes ont été résolus sur place ».

S.L.