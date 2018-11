Prix du carburant au Maroc: bonne nouvelle pour les automobilistes

Même si cette “petite” baisse est une bonne nouvelle pour les automobilistes, elle est encore jugée insuffisante et de nombreux marocains ont appelé le gouvernement, sur les réseaux sociaux, à trouver des solutions pour une baisse encore plus importante des prix du carburant au Maroc.

Selon nos informations, les distributeurs de carburant au Maroc ont baissé les prix du gasoil et de l’essence. Ainsi, le Gasoil baisse de 20 centimes par litre et l’essence Super baisse de 35 centimes par litre.