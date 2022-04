Prix des carburants: à quand la réactivation de la Samir ?

Le Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole «Samir» appelle à une reprise urgente du service dans cette raffinerie, et à déterminer les responsabilités des opérateurs quant à la constitution d’un stock stratégique en prévision de toute rupture ou perturbation d’approvisionnement en carburants, rapporte Le Matin.

Le Front, et pour faire contrepoids à la flambée sans précédent des prix des carburants au niveau international, préconise également un retour à la régulation des prix des carburants au titre des prérogatives accordées au Chef du gouvernement par la loi sur la liberté des prix et la concurrence.

Dans un communiqué, le Front appelle le gouvernement à faire preuve d'une neutralité positive et à soumettre une demande au nom de l'État marocain pour l'acquisition de la Samir. Cette acquisition par l'État n'est pas interdite par la loi et représente la solution la plus efficace pour préserver les intérêts suprêmes du Maroc, souligne-t-on.