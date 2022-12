Prix de l’innovation CES 2023: LG primé

LG Electronics (LG) a été récompensée pour l’excellence technologique et conceptuelle de ses dernières solutions de style de vie, en remportant plus de deux douzaines de prix d’innovation CES® 2023, dont trois prix très convoités du meilleur de l’innovation pour LG OLED dans les catégories des périphériques informatiques, des jeux et des écrans vidéo.

Décerné chaque année par la Consumer Technology Association (CTA) – l’organisation à l’origine du CES, le plus grand salon annuel de l’électronique grand public au monde – le programme CES Innovation Award récompense les produits et services grand public innovants dans une multitude de catégories d’appareils et de technologies.

Sur les 28 distinctions que LG recevra au CES 2023, 10 ont été attribuées aux téléviseurs LG OLED, marquant ainsi la 11e année consécutive où les téléviseurs auto-lumineux de l’entreprise ont reçu les CES Innovation Awards. Les téléviseurs LG OLED, connus pour offrir une variété d’expériences visuelles aux consommateurs grâce à leurs divers facteurs de forme innovants, sont prisés par les consommateurs du monde entier pour leur qualité d’image exceptionnelle, qui offre des couleurs vives et précises, des noirs profonds et un contraste infini.

Le téléviseur LG SIGNATURE OLED 8K de 88 pouces a été récompensé dans trois catégories, tandis que l’OLED ultra-large de 97 pouces et le LG OLED Flex, un téléviseur révolutionnaire doté du premier écran OLED pliable de 42 pouces au monde, ont été doublement honorés.

Les appareils électroménagers LG nommés lauréats du prix de l’innovation CES 2023 comprennent le meuble LG PuriCare Aero, un nouveau concept de purification d’air. Le LG CordZero All-in-One Tour avec Steam Mop est également récompensé.

Among other winning products are the LG WashTower™ Compact, LG UltraGear™ OLED gaming monitor and LG XBOOM 360 bluetooth speaker system.

La liste complète des lauréats du prix de l’innovation du CES 2023 de LG sera annoncée au CES 2023 (du 5 au 8 janvier 2023).