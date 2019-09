Private Equity Africa Awards 2019: West Capital Partners nominée

Casablanca, le 16 septembre 2019 – Private Equity Africa, l’association africaine du capital investissement, a annoncé la liste des candidats sélectionnés pour les Private Equity Africa Awards 2019.

Seule banque d’affaires marocaine nominée dans cette cérémonie prestigieuse, West Capital Partners a été sélectionnée dans la catégorie des “Local & Frontier Financial Advisors”.

Cette sélection est effectuée par un panel d’experts indépendants en partenariat avec London Business School Private Equity Institute et le Private Equity Africa Awards Advisory Panel.

Elle tient compte de l’envergure des transactions, ainsi que de leur impact en termes de création de valeur financière et sociale en Afrique. Les résultats sont attendus le 9 octobre prochain à Londres au Royaume-Uni.

West Capital Partners est une banque d’affaires indépendante fondée par Anas Guennoun en 2017. Anas Guennoun a 20 ans d’expérience en Fusions-Acquisitions en France et en tant que dirigeant de fonds d’investissement au Maroc et en Afrique du Nord. Anas Guennoun est par ailleurs Président de la Fondation EFE Maroc qui œuvre pour l’employabilité et l’insertion professionnelle des jeunes au Maroc.