Primark débarque à Alpha 55, ce qu’il faut savoir

C’est au 5ème étage de l’emblématique immeuble de Mers Sultan qu’Alpha 55 accueille son nouveau outlet dédié à la marque Primark.

Après avoir supprimé l’habillement de ses rayons, le grand magasin, créée en 1979 sur 10.000 m2 à Mers Sultan, réaménage 1.000 m2 pour accueillir son outlet dédié au géant irlandais de prêt-à-porter à bas prix. Une grande première qui permet désormais à Alpha 55 d’écrire un nouveau chapitre de sa saga entrepreneuriale, mais aussi d’honorer sa promesse d’entreprise leader et engagée depuis plus de 40 ans en faveur de ses clients.

Ce nouvel espace est également destiné à créer davantage de proximité avec les consommateurs déjà familiers de la griffe. Il a pour vocation de leur proposer des collections récentes et originales de Primark* aux meilleurs prix. Du sportwear au streetwear en passant par le casual chic, cet outlet s’adresse aux femmes, aux hommes et aux enfants et affiche des prix concurrentiels alignés sur ceux appliqués outre-méditerranée, rendant ainsi l’expérience d’achat encore plus délectable.

Fidèle à sa mission de créateur d’émotions et de bonnes affaires, Alpha 55 continue ainsi son développement et érige une nouvelle fois le shopping en activité de loisirs à petits prix. Avec ce nouvel espace, Alpha 55 complète avec brio son offre et confère un nouveau souffle à sa dynamique.

Et pour cause. Cette dernière est impulsée par des objectifs de développement et de croissance. Après avoir lancé son site internet répondant ainsi aux exigences d’une clientèle de plus en plus connectée, Alpha 55 entend conquérir le marché national avec l’expansion de son réseau et ce à travers un concept inédit de magasins qui redéfinit l’expérience shopping la rendant incontestablement plus innovante.

Né en 1969 à Dublin dans le groupe Penneys, Primark*, contraction de « price » (prix) et de « mark » (marque), n’a pas tardé à attirer une clientèle qui affiche un style moderne et actuel. Rachetée par le groupe familial anglo-canadien Associated British Foods (ABF), l’enseigne n’a eu de cesse de se développer en Grande-Bretagne, et, depuis le milieu des années 2000, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Belgique, en Autriche et en France.

Rendez-vous donc le mercredi 29 septembre 2021 pour vivre en avant-première l’expérience Alpha 55 Outlet au cœur de Mers Sultan, au 5ème étage de son bâtiment historique.

