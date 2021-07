Prévention routière: la NARSA et l’UM6SS signent une convention (VIDEO)

L’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) et l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé ont récemment procédé, à Casablanca, à la signature d’une convention cadre dans le domaine de la sécurité et de la prévention routières.

Signée par le président de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, Chakib Nejjari et le président de la NARSA, Benacer Boulaajoul, cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail de l’Agence pour la période 2020-2022, notamment le volet lié à l’encouragement de la recherche scientifique et au développement de l’expertise.

Cet accord permettra notamment de renforcer le partenariat entre les deux parties dans le domaine de la formation de ressources humaines spécialisées dans le domaine de la sécurité routière, développer la recherche scientifique et échanger les expériences et les expertises.

Cette convention s’étale sur une durée de cinq ans, au cours desquels l’Université mettra ses équipes multidisciplinaires et ses compétences expérimentées à la disposition de la NARSA afin de mener une série d’enquêtes liées aux accidents de la circulation graves et mortels. Il s’agit également de projets de recherche dans le domaine de la prévention et de la sécurité routière.

Cet acte de coopération constitue une pierre angulaire en matière d’ouverture de la NARSA sur les établissements d’enseignement universitaire afin de développer la recherche scientifique et technique, qualifier les ressources humaines et constituer un réseau d’experts spécialisés capables d’améliorer les conditions de sécurité routière dans notre pays.

M.S.