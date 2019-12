Présidence de la CGEM: le binôme Alj-Tazi descend sur le terrain

Le candidat à la présidence de la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj et son colistier Mehdi Tazi ont tenu, ce mardi à Fès, une rencontre d’information et de communication avec les opérateurs économiques et les membres de la section régionale de la Confédération (CGEM-Fès-Taza).

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre d’une tournée du binôme candidat dans les différentes régions du Royaume, a porté sur une série de questions relatives aux besoins et aux attentes des entreprises et à leur financement, aux impôts et à la sécurité sociale ainsi que sur des sujets en lien avec la concurrence étrangère et les exportations.

Le candidat à la présidence de la CGEM, Chakib Alj a souligné à l’agence MAP, que cette initiative est “une occasion d’écouter les doléances et les attentes des membres ainsi que leurs remarques et les idées de toutes les régions pour les intégrer dans le programme d’action de la CGEM”, exprimant sa détermination à œuvrer pour la relance de l’activité économique au niveau de Fès et sa région, à travers notamment la création d’emploi et le renforcement de sa compétitivité économique.

Dans le cadre de son plan d’action, la CGEM se penchera sur “le règlement des problèmes administratifs et de financement des petites et moyennes entreprises (PME) et petites et moyennes industries et le renforcement de la a régionalisation avancée”, a-t-il expliqué, mettant en exergue le rôle majeur joué par les PME dans le développement de l’économie nationale.

Il sera également question de “renforcer la confiance entre les opérateurs économiques et l’administration, de promouvoir la formation professionnelle et de dématérialiser les relations entre l’administration et les entreprises pour mieux optimiser le temps et booster la compétitivité des entreprises nationales”, a précisé Alj.

Les participants à cette réunion ont abordé d’autres questions en lien notamment avec le climat des affaires au niveau de la région et les moyens de relancer les investissements, soulignant la nécessité d’impliquer les sections locales de la CGEM dans l’élaboration des plans de développement régionaux.

Le Conseil d’Administration de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a validé, lundi, la candidature du binôme Chakib Alj et Ahmed Mehdi Tazi.

Chakib Alj a, ainsi, été admis à présenter sa candidature à l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire Élective, prévue le 22 janvier 2020, en tant que candidat à la fonction de Président de la CGEM et Ahmed Mehdi TAZI en tant que vice-président de l’organisation patronale, selon un communiqué de la Confédération.

M.D. (avec MAP)