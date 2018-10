Première émission de certificats de Sukuk au Maroc

La première émission de certificats de Sukuk souverains au Maroc a été réalisée ce vendredi, a annoncé le ministère de l’Économie et des Finances.

Les certificats de Sukuk, objet de cette émission inaugurale, sont de type Ijara et portent sur un montant de 1 milliard de dirhams amortissable sur une durée de 5 ans, précise le ministère dans un communiqué, ajoutant que ces certificats offrent un rendement annuel de 2,66%.

Ces Sukuk sont adossés à un droit d’usufruit constitué, sur des actifs immobiliers appartenant à l’État, au profit du fonds de titrisation créé à cet effet, a noté le ministère, relevant que ce fonds procède à la location de ses actifs sur une période de 5 ans et les loyers annuels générés seront distribués aux porteurs de ces certificats de Sukuk.

Cette première émission a été réservée aux investisseurs résidents dont principalement les banques participatives et conventionnelles, les compagnies d’assurance, les caisses de retraite et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Les demandes de souscription se sont élevées à près de 3,6 milliards de dirhams et ont été servies à hauteur de 28%, soit un taux de sursouscription de 3,6 fois, a fait savoir la même source, indiquant que les investisseurs institutionnels participatifs ont été servis à hauteur de 35%.

“Ces certificats de Sukuk sont d’une importance capitale pour le développement de la finance participative au Maroc”, a souligné le ministère.