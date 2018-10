Le premier SUV de SEAT est désormais disponible au Maroc

La SEAT Ateca est désormais disponible au Maroc dans tout le réseau Univers Motors. Proposé à partir de 284.900 DH, le premier SUV de SEAT arbore un look puissant et distinctif empreint d’élégance.

Et si aujourd’hui la SEAT Ateca fait autant chavirer les cœurs et tourner les têtes, c’est parce qu’elle a été conçue de manière à pouvoir damer le pion à des concurrents bien établis sur un segment de plus en plus convoité. L’Ateca dispose ainsi de plusieurs arguments forts, à commencer par sa conception qui repose sur la plate-forme MQB, développée par le Groupe Volkswagen.

Le SUV arbore en outre un style séduisant, un excellent rapport habitabilité / encombrement, de même qu’il embarque une quantité importante de technologies de pointe.

Un SUV qui sait séduire par son style, mais aussi par son nom

Pour ceux qui s’interrogent sur l’origine du patronyme choisi par SEAT pour appeler son premier SUV, sachez que « Ateca » est le nom d’une petite ville située à l’ouest de Saragosse, en Espagne. Un tel nom respecte ainsi la tradition de la marque qui consiste à utiliser à chaque fois le nom d’une ville espagnole pour baptiser ses modèles.

Dans l’esprit SUV, l’Ateca arbore des lignes structurées, robustes et des passages de roues carrés. La voiture se pare aussi de nombreux éléments cosmétiques bien propres à la marque, à l’instar de la calandre trapézoïdale, des rayons minimaux qui ornent les alvéoles latérales et de la fameuse signature lumineuse triangulaire.



Les traits nettement définis et les imposantes prises d’air ne laissent, pour leur part, aucun doute quant aux attributs dynamiques du véhicule qui conserve ainsi une allure musclée évoquant à la fois robustesse et fiabilité.

Elue « Meilleur achat automobile » en Europe

Conçue pour rendre l’ordinaire extraordinaire, la SEAT Ateca constitue le meilleur choix de l’année. Ainsi, lors d’un scrutin auquel avaient participé pas moins de 13 000 personnes sur le site auto-moto.com, la SEAT Ateca fut désignée « Meilleur SUV 2017 ».



La SEAT Ateca a également remporté le titre de « Meilleur achat automobile d’Europe en 2017 » : ce prix est l’un des plus convoités du secteur automobile au niveau du vieux continent. Cette distinction a été décernée par un jury composé de 31 journalistes spécialisés.

Un arsenal d’aides à la conduite

Choisir l’Ateca c’est choisir le meilleur de la technologie. Plaçant la sécurité au dessus de tout, la SEAT Ateca offre plusieurs aides à la conduite dernier cri, à l’instar du «Trafic Jam Assist », qui permet au véhicule d’accélérer et de freiner automatiquement dans les embouteillages ou lors d’une conduite en accordéon.

Le SUV est également équipé de l’ «Emergency Assist» qui permet d’émettre un signal visuel, puis sonore si le conducteur se montre incapable de réagir, avant de ralentir progressivement le véhicule jusqu’à son arrêt complet.

Le SUV « created in Barcelona » est également équipé de la toute dernière génération des systèmes de navigation et d’infotainment tels que «Easy Connect», Seat Full Link et ConnectApp.

Petite attention supplémentaire, l’Ateca offre en outre la possibilité de recharger son smartphone sans fil (par induction).

Un confort exceptionnel

Dans la SEAT Ateca, tout est pensé pour vous faciliter la vie : une ouverture de coffre sans les mains avec la Virtual Pedal, une vue globale des informations de conduite avec le Digital Cockpit et une mobilité sans faille avec la Top View Camera et avec la technologie Park Assist…

Au volant du SUV SEAT Ateca, gagner en agilité et en performances grâce à la technologie 4Drive aux quatre roues motrices. Vous pourrez alors, à chaque fois que vous le désirez, prendre la clé des champs et franchir les chemins en toute facilité, tout en optimisant au maximum vos différents déplacements aux quotidiens.

Vous pourrez également choisir parmi les modes de conduites Normal, Eco, Sport, Individual, Off Road et Snow. Cette fonctionnalité exceptionnelle ainsi que le réglage adaptatif du châssis (DCC) vous permettront de vous adapter en permanence aux conditions changeantes de la route, tout en profitant des performances de la motorisation 2.0 TDI, qui développe 143 chevaux et 320 Nm de couple, pour une consommation mixte de 5.3 (L/ 100 Km).

La SEAT Ateca est proposée en trois finitions avec boite automatique dès l’entrée de gamme à partir de 284 900 DH.