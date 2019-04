Pourquoi Othman El Ferdaous est à Miami

Les opportunités d’affaires au Maroc et les mesures d’incitations offertes par le gouvernement aux investisseurs ont été présentées à des entreprises américaines, ce vendredi à Miami, en Floride, à l’occasion du 5ème Forum commercial et d’investissement Etats-Unis-Maroc.

Une vingtaine d’entreprises basées en Floride, intéressées par le Maroc et l’Afrique, ont pris part à une table-ronde animée par le Secrétaire d’Etat chargé de l’Investissement, Othmane El Ferdaous, et le Directeur général par intérim de l’Agence marocaine de Développement des investissements et des exportations (AMDIE), Hicham Boudraa.

Lors de son intervention, le Secrétaire d’Etat a passé en revue les opportunités d’affaires offertes par le Maroc, notamment dans les secteurs de l’automobile, l’aéronautique et les énergies renouvelables.

De leur côté, les firmes US ont exprimé l’intérêt de poursuivre les discussions notamment sur les incitations que le Maroc pourrait leurs offrir pour étendre leur business dans la région, qui demeure méconnue pour certaines des entreprises.

Elles ont également exprimé leur disponibilité à visiter le Royaume pour rencontrer les compagnies marocaines, et examiner les opportunités d’affaires en Afrique.

Cette table-ronde s’est tenue en marge du Forum commercial et d’investissement USA-Maroc dont la 5ème édition a eu lieu à Miami, à l’initiative de l’ambassade du Maroc à Washington, en partenariat avec le Centre d’affaires USA-Afrique de la Chambre du commerce des Etats-Unis et le Miami Dade College, la plus grande université publique de ce pays.

Placé sous le thème: “Forum pour le commerce et l’investissement entre les États-Unis et le Maroc: Les liaisons transatlantiques”, cet événement coïncide avec l’inauguration de la nouvelle liaison aérienne directe Casablanca-Miami par la compagnie Royal Air Maroc, à raison de trois fréquences par semaine.

Cette nouvelle desserte vient s’ajouter à celles de Casablanca-New York et Casablanca-Washington DC. Cet important réseau sera consolidé par une autre liaison en juin prochain avec Boston.

S.L. (avec MAP)