Portrait/vidéo: Karim Bernoussi, CEO et cofondateur d’Intelcia

Karim Bernoussi, CEO et cofondateur d’Intelcia, était L’invité des Éco, un événement organisé par le groupe Horizon press (Les Éco/Le Site info). Une grande interview durant laquelle il a partagé ses ambitions et ses recommandations pour un Maroc qui gagne en compétitivité face à une rude concurrence. Mais avant toute chose, qui est Karim Bernoussi ?

Karim Bernoussi fête cette année ses 60 ans. Ingénieur télécoms de formation, il a entamé sa carrière en France dans le secteur de l’informatique avant de rentrer définitivement au Maroc, en 1991. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans les secteurs public et semi-public. Durant les années 90, Bernoussi fait partie des équipes qui ont lancé l’Université Al Akhawayn.

Ensuite, il a occupé le poste de directeur des Ressources humaines et des affaires générales au ministère des Pêches maritimes durant trois ans, avant de reprendre à Maroc Telecom en tant que directeur général adjoint. En 2000, il rejoint Microsoft en qualité de directeur général Maroc. En 2005, il décide de se lancer dans l’entrepreneuriat, une activité qui correspond à ses ambitions professionnelles. En 2006, il prend la présidence d’Intelcia, une entreprise qu’il avait cofondée, en 2000, avec Feu Kamil Benjellloun et Hassan Mansouri, et qu’il dirige aujourd’hui aux côtés de Youssef El Aoufir deputy Grouo CEO. Intelcia est aujourd’hui un acteur global d’outsourcing, implanté dans pas moins de 17 pays. Vidéo.