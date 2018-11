Pont à haubans de Casablanca: voici l’état d’avancement des travaux

Comme annoncé par le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, le pont à haubans de Sidi Maarouf sera mis en service à la fin de l’année 2018. Selon Younes Laraqui, DG de Seprob, l’entreprise qui gère le projet, la réalisation du pont est presque terminée.

“Nous en sommes à la phase d’ajustage des 27 cables qui soutiennent le pont afin d’enlever les supports”, a-t-il déclaré à nos confrères de L’Economiste. Confirmant que le projet sera livré à la fin de l’année, malgré les difficultés (intempéries, expropriations, déviations des réseaux…), Younes Laraqui précise que son entreprise est en train d’aménager 2 giratoires, 4 bretelles d’accès et de petites bretelles entre les giratoires”. Si l’ouvrage règlera le problème des embouteillages dans cette zone de Casablanca, le carrefour Ghandi “reste un point noir de la circulation”, prévient L’Economiste. “Pour éviter les goulots d’étranglement, un projet de trémie est en cours de lancement par la SDL Casa Transports sous la ligne du Tram”, peut-on lire.

Rappelons que ce projet, financé par son département, la commune urbaine de Casablanca et la direction générale des collectivités locales, s’inscrit dans le cadre du plan de développement de Casablanca. Sa réalisation à pour but l’amélioration des conditions de mobilité urbaine des habitants de la ville par le réaménagement du carrefour de Sidi Maarouf en un échangeur urbain à trois niveaux composés d’un pont à haubans et de ses accès, de deux grands giratoires et leurs bretelles ainsi que de deux branches de trémies unidirectionnelles, avait expliqué le ministre.

La conception globale de cet aménagement a pour finalité de résorber le niveau de congestion de la circulation induite par un trafic exceptionnel de 17 000 véhicules/h en heures de pointe, de garantir le bon fonctionnement du carrefour avec le passage du tramway, d’assurer une liaison fluide de l’axe Aéroport Mohammed V et les différents centres d’affaire de la zone, dont Technopark, Zénith et Casa Nearshore et d’améliorer le confort de la circulation des piétons, a-t-il ajouté.

Ce pont à haubans est unique à plus d’un titre au vu de la conception mixte (acier/béton) de son tablier et de son pylône, l’inclinaison prononcée du pylône, l’emploi d’une gaine-enveloppe en inox protégeant les torons composant les haubans et d’un parement matricé pour les élévations des culées et pile.

Outre ces singularités, les autres caractéristiques techniques dimensionnelles de ce pont sont tout aussi appréciables. Ainsi, la longueur du tablier est de 224m et la hauteur du pylône frôle les 75 m de hauteur.

Le tonnage en charpente métallique dépasse les 1600 Tonnes tandis que le volume de béton avoisine les 11.000 m3. Le tablier du pont est soutenu par 27 haubans disposé en deux nappes latérales et une nappe centrale pour un poids total de 102 T pour l’ensemble des haubans.

