Plusieurs sites Internet frappés par une panne mondiale

Plusieurs sites web populaires tels qu’Amazon, Twitch, Reddit, Paypal ont été touchés, ce mardi, par une énorme panne mondiale.

Le site spécialisé DownDetector a fait état de problèmes « pouvant indiquer une vaste panne » chez le Réseau de diffusion de contenu (CDN), Fastly.

A l’origine du problème, Fastly a ainsi indiqué qu’il avait « identifié » la panne et qu’il s’employait à « mettre en place une solution ».

Les principaux sites d’information comme CNN, The New York Times, The Guardian et le Financial Times ont également été indisponibles.

La panne a également affecté les sites institutionnels de la Maison Blanche qui renvoyait vers le message « Cette page ne fonctionne pas » et celui du gouvernement britannique qui indiquait « Error 503 Service Unavailable ».

L’accès à de nombreux sites était rétabli vers 10H50 GMT, il restait très instable pour d’autres.