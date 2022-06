Plus de 700 collaborateurs de LafargeHolcim Maroc se mobilisent pour la biodiversité

Les femmes et les hommes de LafargeHolcim Maroc ont célébré la Journée mondiale de l’environnement dans le cadre de la 3ème semaine du bénévolat, sur le thème « Ensemble pour la Biodiversité ».

Plus de 700 bénévoles se sont mobilisés dans tous nos sites opérationnels à Oujda, Nador, Tétouan, Tanger, Fès, Meknès, Casablanca, Oum Azza, Bouskoura, El Gara, Settat, Dar Bouazza, Agadir et Laâyoune.

L’an dernier, cette mobilisation des collaborateurs avait permis de planter 4.000 arbres. Cette année, ce sont plus de 4.200 arbres qui ont été plantés dans les écoles et autour de nos sites industriels. Nos collaborateurs bénévoles sont également intervenus dans les écoles riveraines de nos sites où ils ont sensibilisé plus de 10.000 écoliers à l’importance de la biodiversité via un jeu ludique développé par LafargeHolcim Maroc et distribué à tous les enfants.

Le développement durable des activités de LafargeHolcim Maroc est étroitement lié au développement des communautés au sein desquelles LHM opère.

Outre la préservation de l’environnement et la protection de la biodiversité, les équipes de l’entreprise sont engagées dans de nombreuses initiatives locales en faveur des riverains. Cette responsabilité est portée par le programme N’BNIOUW L’7AYAT à travers lequel LafargeHolcim Maroc intervient dans quatre domaines majeurs : l’éducation, la santé, l’employabilité et le développement local.

Rappelons qu’il s’agit de la 3ème semaine du Bénévolat organisée par LafargeHolcim Maroc. Les deux premières ont été organisées en 2021 et portaient sur la protection de l’environnement (« demain est entre nos mains ») et la sensibilisation à la prévention routière (« En route pour l’école »).