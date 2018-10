Plus de 1200 participants au Business Forum AITEX 2018

La 3ème édition de l’Africa IT Expo (AITEX) tenue les 4 et 5 octobre à Rabat, fut riche en débats et en networking avec des panels hautement qualitatifs de speakers et de modérateurs. L’affluence qu’a connue l’AITEX 2018 (avec plus de 1200 participants) a démontré l’importance de ce rendez-vous majeur dédié aux Nouvelles Technologies en Afrique. Organisé par la Fédération Des Technologies De l’Information des Télécommunications et de l’Offshoring (APEBI) en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Importations et des Exportations (AMDIE), le forum est incontestablement devenu l’événement fédérateur du continent autour des IT, du digital et de l’innovation.

Inaugurée par Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie des investissements du commerce et de l’économie numérique, en présence du Ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la fonction publique, Mohammed Benabdelkader, de Othman EL FERDAOUS, Secrétaire d’Etat Chargé de l’Investissement ainsi que d’éminentes personnalités du secteur public comme du privé, l’AITEX 2018 a plongé les participants dans le monde des TIC à 360°. Pendant deux journées et dans une atmosphère propice au networking, l’innovation et le business ont rassemblé dans le bel écrin du Sofitel jardin des Roses à Rabat, les acteurs des IT pour partager, découvrir et échanger.

Projets innovants, succes-stories, face to face, focus sectoriel, conférences et open innovation ont rassemblé plus de 1200 participants avec une animation assurée avec brio par plus de 65 experts nationaux et internationaux autour de thèmes inspirés de l’Afrique. Ainsi, écosystèmes numériques, agriculture 2.0, e-santé, école du futur, technologies disruptives, relation citoyen-administration et inclusion financière…, ont été au cœur des débats.

Avec une thématique aussi attrayante pour l’édition 2018 « Quel digital pour l’Afrique du futur ? », le business forum AITEX a jouit d’une couverture médiatique très large et d’un intérêt manifeste des participants de tous les secteurs. Appréhender cette question à caractère prospectif, trouve raison dans la volonté des pouvoirs publics à éveiller la conscience collective à l’usage du digital comme outil d’optimisation de rentabilité et de sécurité, en adéquation avec la vision éclairée du Roi Mohammed VI sur la digitalisation et son rôle dans le processus démocratique et son importance pour l’avenir de l’Afrique.

« Réussir cette stratégie est incontestablement un défi collectif tant au niveau national que continental », avance dans ce sens le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique. Et d’ajouter : « Il est rappelé à toutes les parties prenantes qu’il faut s’approprier la culture du digital ».

Sensibiliser à la « culture du digital » et se l’approprier au niveau des entités tant privées que publiques, telle est – entre autres – l’ambition de l’AITEX. L’occasion de mettre en avant l’écosystème numérique et de créer des synergies entre les différents participants, tout en mettant en lumière les projets structurants& innovants autour du numérique, que les pays mettent en œuvre avec comme volonté et objectif : offrir à l’Afrique et à ses citoyens un développement harmonieux et inclusif.

S’imposant aujourd’hui comme une plateforme d’échanges et la vitrine digitale d’un continent qui se réinvente, l’AITEX prône l’émergence d’une nouvelle économie, plus intelligente, plus profitable.

A l’échelle continentale, nous notons la présence de 18 pays avec comme pays à l’honneur, le Rwanda et le Bénin, qui ont tous deux partagé leur expérience à cette occasion ; le Rwanda étant reconnu comme le foyer de la révolution numérique en Afrique, et le Bénin ayant comme objectif à l’horizon 2021, de dresser un Plan d’accélération de la croissance économique et d’inclusion sociale par l’usage des NTIC(s) comme catalyseur de cette dynamique.

La clôture de l’AITEX 2018 laissera gravée dans les esprits des participants la présence d’un invité de marque de cette 3ème édition, doté cette fois-ci d’une intelligence artificielle qu’il a déployée devant ses interlocuteurs au niveau du « Village de l’Innovation ». Il s’agit de « Pepper »*, robot humanoïde attractif et engageant qui s’invite pour la première fois au Maroc.

Ce même Village a réussi à réunir une 50aine de Startups, issues de l’appel à projets STARTEX pour exposer des innovations et des technologies telles que : l’impression 3D, le Blockchain, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle, la robotique, les drones ou encore, les hologrammes…

L’Art a aussi été présent à travers la fusion, à priori improbable mais au final très réussie, avec le digital avec des compositions originales développées spécialement pour l’événement, mêlant musique, arts du cirque et techniques de mapping et de vidéo interactive.

A travers l’AITEX 2018, l’APEBI a effectivement concrétisé son ambition de faire de ce forum un espace de rencontres BtoB et de Networking convivial et innovant, avec la présence d’une centaine de donneurs d’ordre nationaux & internationaux et d’un peu plus d’un millier de professionnels.