PLF 2022: ce qui va changer

Le Projet de loi de finances (PLF) au titre de l’année 2022 envisage de réaliser une transition de politiques sectorielles incohérentes vers des politiques encadrées par une vision stratégique et une vue d’ensemble avec des priorités nationales claires, a indiqué, ce lundi à Rabat, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui.

Le projet vise également à répondre aux attentes fondamentales des citoyens en matière de santé, d’éducation et d’emploi, redonner du dynamisme à l’investissement privé, accompagner l’entreprise nationale et l’inciter à créer des opportunités d’emploi et continuer à soutenir l’investissement public, a souligné Mme Fettah Alaoui qui présentait les grandes lignes du PLF-2022, lors d’une séance conjointe des deux Chambres du Parlement.

Plus de développements à venir…

MA