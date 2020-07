PLF 2021: une réunion aura lieu mercredi

Les deux commissions des finances à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers tiendront, mercredi, une réunion consacrée à la présentation du cadre général d’élaboration du projet de loi de finances 2021 par le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

Cette rencontre, prévue à 11H00, se tient conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi organique relative à la loi de finances, indique un communiqué conjoint des deux chambres du parlement.

Les travaux de cette réunion de la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants et de la commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers, se dérouleront dans le respect des mesures préventives et proactives prises par les deux chambres.

S.L. (avec MAP)