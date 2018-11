Planeta Formation et Universités s’installent au Maroc

Planeta Formation et Université, filiale du premier groupe éditorial et de communication espagnol Grupo Planeta, s’apprête à inaugurer son premier campus intégré à Rabat.

Ce campus abritera ses deux premières écoles au Maroc, OSTELEA Rabat, dédié à l’enseignement en Tourisme et ESLSCA Business School, et se veut un espace académique d’excellence, doté des dernières technologies et outils pédagogiques.

L’objectif est de garantir aux futurs lauréats une formation supérieure de haut niveau, en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi et les défis économiques et managériaux des entreprises.

Avec plus de 120.000 étudiants dans le monde, 17 marques d’écoles supérieures et universités dans 6 pays, et plus de 315 programmes dispensés, Planeta Formation et Universités propose un large éventail de formations spécialisées allant des études universitaires et postuniversitaires à la formation professionnelle.