Pilatus/Sabca: partenariat pour le montage à Casablanca des aérostructures de l’aéronef PC-12

Les deux opérateurs de l’Aéronautique Pilatus et Sabca ont signé, lundi, un contrat pour le montage complet à Casablanca des aérostructures de l’aéronef PC-12.

Ce contrat marque le début d’un nouveau partenariat à long terme entre Pilatus et Sabca et constitue « une étape importante qui tire parti de l’écosystème aérospatial au Maroc », indique un communiqué conjoint de Sabca et le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique.

Ce projet d’un investissement de plus de 180 millions de dirhams (17 millions d’euros) consiste en la construction d’une nouvelle usine de 16.000 m² qui abritera la ligne d’assemblage d’aérostructures du PC-12 au technopole de Nouaceur, fait savoir le communiqué, ajoutant que pour la mise à disposition des ressources qualifiées pour le programme PC 12, une collaboration étroite a été établie avec l’Institut des Métiers de l’Aéronautique.

Selon la même source, le contrat prévoit l’assemblage du fuselage, ailes et commandes de vol y compris l’installation électrique du câblage. Sabca livrera ces principaux composants d’avion à la chaîne d’assemblage finale en Suisse où ils seront intégrés aux autres systèmes de l’avion, moteur et intérieur de la cabine de l’avion.

Le premier fuselage ailes assemblé dans la nouvelle unité industrielle de Sabca à Casablanca sera prêt à être livré à la ligne d’assemblage finale à Stans, en Suisse, d’ici la fin de 2022, note la même source. « Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par Pilatus pour ce projet aussi important », a déclaré, Thibauld Jongen, PDG de Sabca, cité par le communiqué, précisant que cette action, résultat « d’un excellent travail » d’équipe, marque le début de la collaboration entre Pilate et Sabca.

« Notre sélection parmi plusieurs sociétés internationales par Pilatus atteste de notre expertise et de la compétitivité de la région », a-t-il dit, ajoutant que « Sabca est fière d’offrir un large éventail d’expertises dans les aérostructures métalliques et composites, la fabrication et l’assemblage, la conception d’équipement d’actionnement pour le secteur de l’aviation générale ainsi que les capacités de classe mondiale dans le domaine de MRO ». Le PC-12, le seul avion qui atterrit sur une piste non préparée, est suffisamment polyvalent pour effectuer différentes missions allant du transport exécutif, fret, ambulance aérienne aux missions aériennes ou gouvernementales. Depuis son premier vol en 1994, l’avion est un best-seller dans sa catégorie et à ce jour, plus de 1.800 exemplaires ont été livrés.

S’appuyant sur un bilan de sécurité exceptionnel de plus de huit millions d’heures de vol et le support client de Pilatus, à la pointe de l’industrie, le modèle PC-12 NGX avec sa dernière technologie de moteur et d’avionique en fait le turbopropulseur monomoteur le plus avancé jamais conçu, souligne le communiqué.

Le Groupe Sabca exerce ses activités à partir des trois régions belges (la Région de Bruxelles- Capitale, Charleroi en Wallonie, et Lummen en Flandre), ainsi que de Casablanca.

Aujourd’hui, Sabca bénéficie d’une large palette d’expertise, accumulée au cours de ses 100 ans d’expérience dans la conception, la fabrication, la maintenance et la mise à niveau d’éléments volumineux et complexes pour les avions et les lanceurs spatiaux.

