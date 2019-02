Philip Morris Maroc obtient le label “EQUAL-SALARY”

Philip Morris Maroc (PM Maroc), obtient le label “EQUAL-SALARY” de la part de la fondation indépendante et à but non lucratif EQUAL-SALARY. Cette certification confirme que PM Maroc rémunère les femmes et les hommes sur un pied d’égalité pour un travail équivalent. En effet, il s’agit de la 1ère fois que la fondation Equal-Salary accorde cette certification à une entreprise marocaine.

Pour rappel, la méthodologie de certification EQUAL-SALARY consiste en un audit quantitatif et qualitatif de l’engagement de la direction à respecter les principes d’égalité de rémunération, de perception de cet engagement par les employés et des politiques et pratiques en matière de ressources humaines. La certification aide également à identifier les domaines à améliorer et soutient les efforts visant à relever le défi plus général de réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes au sein d’une entreprise.

A ce sujet, Véronique Goy Veenhuys, fondatrice et Directrice générale de la fondation a déclaré: “PM Maroc peut être fière de sa certification qui constitue un pas en avant sur la voie de la parité salariale mondiale et contribue au défi plus vaste de la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes”. Dans ce sens, il est important de savoir que la certification de PM Maroc fait partie d’un objectif global de PMI, celui de devenir un lieu de travail véritablement équilibré et inclusif. Notons qu’aujourd’hui les femmes occupent 35% de tous les postes de direction chez PMI. L’objectif est d’atteindre 40% d’ici 2022.

“Notre réussite en tant qu’entreprise repose sur un capital humain talentueux et diversifié, qui permet aux individus d’apprendre, de se développer et de prospérer au cours de leur carrière. Cela implique de fournir aux femmes et aux hommes une rémunération juste et équitable pour un travail équivalent ainsi que des politiques et pratiques en matière de ressources humaines offrant les mêmes chances d’évolution de carrière au sein de PM Maroc, nos valeurs et nos principes ne demandent rien de moins”, a déclaré Nadir Achrane, Manager RH chez PM Maroc.

A.K.A.