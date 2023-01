Philip Morris Maghreb sacré Top employer 7 années consécutives

Philip Morris Maghreb a été certifié comme étant meilleur employeur du Maroc (Top employer 2023) pour la 7e année consécutive, en reconnaissance de l’excellence des pratiques de gestion du capital humain. Cette certification est le résultat d’une évaluation indépendante du « Top Employer Institute », qui a également reconnu Philip Morris International (PMI), comme l’un des meilleurs employeurs au niveau mondial pour la septième année consécutive.

« La reconnaissance de Philip Morris Maghreb en tant que l’un des meilleurs employeurs du pays pour la 7e année consécutive est un signe fort confirmant la qualité de l’environnement de travail et notre engagement au quotidien pour le bien-être de notre capital humain », a déclaré Jalal Ibrahimi, directeur général de Philip Morris Maghreb.

Concrètement, cette certification reflète l’effort continu de PMI pour créer un environnement de travail où tous les collaborateurs se sentent valorisés. « Prendre soin de nos collègues et s’assurer de leur bien-être est au cœur de nos priorités. La certification Top Employer est une reconnaissance de notre engagement à mettre en place les meilleures pratiques RH et à continuer à promouvoir et développer un environnement de travail positif et une culture inclusive en adéquation avec nos valeurs », a développé Lamya Nassoh, Directrice des Ressources Humaines et Culture de PMI pour la région du Maghreb.

« Nous continuons à viser l’excellence et nous nous remettons constamment en question afin d’offrir une expérience unique à nos collaborateurs. La vision de PMI est de créer un avenir sans fumée, stimulée par l’énergie et la passion de nos collaborateurs, afin d’apporter des changements positifs pour les fumeurs adultes qui autrement continueraient à fumer », a expliqué Jalal Ibrahimi.

Philip Morris International : pour un avenir sans fumée

Philip Morris International (PMI) est une société internationale de tabac de premier plan qui s’efforce d’offrir un avenir sans fumée et de faire évoluer son portefeuille à long terme pour inclure des produits en dehors du secteur du tabac et de la nicotine.

Le portefeuille de produits actuel de l’entreprise se compose principalement de cigarettes et de produits sans fumée, y compris des produits sans combustion, des produits à base de vapeur et des produits à base de nicotine par voie orale, qui sont vendus sur des marchés en dehors des États-Unis.

Depuis 2008, PMI a investi plus de 9 milliards de dollars US pour développer, étayer scientifiquement et commercialiser des produits sans fumée innovants pour les adultes qui continueraient autrement à fumer, dans le but de mettre complètement fin à la vente de cigarettes. Cela inclut la mise en place de capacités d’évaluation scientifique de classe mondiale, notamment dans les domaines de la toxicologie des systèmes précliniques, de la recherche clinique et comportementale, ainsi que des études post-commercialisation.

Au 30 septembre 2022, à l’exclusion de la Russie et de l’Ukraine, les produits sans fumée de PMI sont disponibles à la vente sur 70 marchés, et PMI estime qu’environ 13,5 millions d’adultes dans le monde sont déjà passés à IQOS et ont arrêté de fumer.

Avec une base solide et une expertise significative dans les sciences de la vie, en février 2021, PMI a annoncé son ambition de s’étendre aux domaines du bien-être et des soins de santé et de fournir des produits et des solutions innovants qui visent à répondre aux besoins non satisfaits des consommateurs et des patients.