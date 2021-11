Philip Morris lance IQos, le premier système de tabac chauffé au Maroc

Philip Morris a annoncé, mardi, le lancement de « IQos », le premier système de tabac à chauffer à être commercialisé au Maroc.

Développée par Philip Morris sur des bases scientifiques, IQos est une technologie qui permet de chauffer le tabac au lieu de le brûler comme c’est le cas pour la cigarette, a déclaré Jalal Ibrahimi, directeur général de Philip Morris Maroc.

« Il s’agit d’une technologie brevetée et développée principalement dans nos centres de recherche, notamment, en suisse », a souligné Ibrahimi qui explique que le tabac à chauffer est une alternative à la cigarette qui rentre dans le cadre de l’approche de la réduction des risques, supportée et prônée par plusieurs scientifiques à travers le monde et par plusieurs agences de santé publique dans des pays de référence.

« A ce jour, le développement de cette catégorie a nécessité un investissement de 8,1 millions de dollars et le produit IQos est aujourd’hui commercialisé dans 70 marchés à travers le monde », a fait savoir Ibrahimi.

Le fait que IQos chauffe le tabac à des températures basses élimine la combustion et permet de garder le rituel, le goût et de libérer la nicotine qui est naturellement dans le tabac, tout en réduisant les niveaux de substances chimiques nocives ou potentiellement nocives qui existent dans la fumée de cigarette d’une moyenne de 95%.

La technologie de tabac chauffée repose sur deux éléments, IQos et Heets. IQos est l’appareil électronique qui sert à chauffer le tabac. Il est commercialisé dans les IQos stores qui vont permettre aux fumeurs adultes marocains de bénéficier d’un essai guidé et de bénéficier également de l’ensemble des services après-vente nécessaires à tout appareil technologique.

Les Heets constituent les bâtonnets de tabac à insérer dans l’appareil électronique. Ils sont disponibles chez les buralistes comme tout autre produit contenant du tabac.

Dans le but d’accompagner au mieux les fumeurs adultes et de leur permettre d’accéder à l’information relative à ce produit alternatif à risque réduit, de comprendre la différence fondamentale entre ce dernier et la cigarette et de savoir comment l’utiliser, Philip Morris a décidé de démarrer la commercialisation dans un premier temps à Casablanca, avec pour ambition de l’élargir dans un futur proche à toutes les villes du Maroc tout en assurant le même niveau d’accompagnement et de services pour les fumeurs adultes.

« A ce jour, il y a un peu près de 14,9 millions fumeurs adultes à travers le monde qui sont déjà passés à l’utilisation exclusive d’IQos, ce qui veut dire qu’ils ont arrêté de fumer », a fait remarquer le DG de Philip Morris Maroc.

Et d’ajouter que « notre objectif bien entendu est de mettre à disposition des 5,5 millions de fumeurs adultes marocains qui n’ont pas l’intention d’arrêter de fumer, ce produit sans combustion qui bien qu’il ne soit pas sans risque, reste un meilleur choix que de continuer de fumer ».

Et de rappeler que le président directeur général de Philip Morris a annoncé, en 2016, que l’ambition de Philip Morris est d’arrêter complètement la production et la commercialisation de la cigarette à travers le monde, notant que « c’est une ambition réaliste qu’on pourra atteindre dans un horizon de 10 ans dans certains des pays où nous opérons déjà ».