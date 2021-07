Philip Morris International annonce un accord pour l’acquisition de Fertin Pharma

Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE : PM) a conclu un accord pour l’acquisition de Fertin Pharma, un développeur et fabricant de produits pharmaceutiques et de bien-être innovants basés sur des systèmes d’administration orale et intra-orale, pour une valeur de 5,1 milliards de couronnes danoises (environ 820 millions de dollars).

« L’acquisition de Fertin Pharma constituera une étape importante dans notre vision d’un avenir sans fumée- en renforçant notre portefeuille de produits sans fumée, notamment dans le domaine de l’administration orale moderne, et en accélérant notre progrès dans le domaine des produits au-delà de la nicotine », a déclaré Jacek Olczak, Président directeur général. « L’expertise de renommée mondiale de Fertin enrichira notre vivier d’innovations et nos capacités, en apportant rapidité et ampleur dans l’administration orale pour soutenir nos objectifs à l’horizon 2025, à savoir générer plus de 50 % de nos revenus nets à partir de produits sans fumée et au moins 1 milliard USD à partir de produits au-delà de la nicotine ».

Fertin Pharma est une société privée qui emploie plus de 850 personnes et est présente au Danemark, au Canada et en Inde. Il s’agit d’une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, spécialisée dans la recherche, le développement et la production de gommes, de sachets, de comprimés liquéfiables et d’autres systèmes oraux solides pour l’administration d’ingrédients actifs, y compris la nicotine, où elle est un producteur de premier plan de solutions de thérapies de remplacement de la nicotine (TRN).

Peter Halling, PDG de Fertin Pharma, a commenté :«PMI est en train de vivre une transformation inspirante en tant qu’entreprise dont l’ambition est d’offrir un avenir sans fumée et de construire un portefeuille de produits au-delà de la nicotine. Une ambition qui correspond parfaitement à celle de Fertin Pharma, à savoir permettre aux gens de vivre plus sainement. Avec PMI, nous avons trouvé un nouveau propriétaire et partenaire qui partage notre vision, qui est engagé dans la science et qui permettra à Fertin Pharma d’accélérer et de se développer en tant qu’entreprise« .

Au début de cette année, PMI a annoncé son objectif de générer plus de 50 % de ses revenus nets totaux à partir de produits sans fumée d’ici à 2025. En plus de son engagement continu à atteindre un avenir sans fumée, PMI vise à tirer parti de ses capacités en matière de sciences de la vie, d’innovation de produits et d’expertise clinique pour étendre son portefeuille au-delà du tabac et de la nicotine, avec des produits et des solutions scientifiquement prouvées qui améliorent la vie des gens et génèrent un impact positif net sur la société.

Philip Morris International : Pour un avenir sans fumée

Philip Morris International (PMI) est à la tête d’une transformation de l’industrie du tabac visant à créer un avenir sans fumée et, à terme, à remplacer les cigarettes par des produits sans fumée dans l’intérêt des adultes qui continueraient autrement à fumer, la société, l’entreprise et des actionnaires.

PMI est un groupe international de premier plan dans le domaine du tabac, engagé dans la fabrication et la vente de cigarettes, de produits sans fumée, de dispositifs électroniques et d’accessoires associés, et d’autres produits contenant de la nicotine et ce sur des marchés en dehors des États-Unis. En outre, PMI expédie des versions de son dispositif IQOS Platform 1 et de ses consommables à Altria Group, Inc. pour une vente sous licence aux États-Unis, où ces produits ont reçu des autorisations de commercialisation de la part de la Food and Drug Administration (FDA), dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation de commercialisation des produits du tabac (PMTA). La FDA a également autorisé la commercialisation d’une version d’IQOS et de ses consommables en tant que produit du tabac à risque modifié (MRTP), estimant qu’une ordonnance de modification de l’exposition pour ces produits est appropriée pour promouvoir la santé publique.

PMI construit un avenir avec une nouvelle catégorie de produits sans fumée qui, bien qu’ils ne soient pas sans risque, constituent un bien meilleur choix que de continuer à fumer. Grâce à des capacités pluridisciplinaires dans le développement de produits, des installations de pointe et des preuves scientifiques, PMI vise à s’assurer que ses produits sans fumée répondent aux préférences des consommateurs adultes et aux exigences réglementaires assez rigoureuses. Le portfolio de produits sans fumée de PMI comprend des produits qui ne brûlent pas et des produits à vapeur contenant de la nicotine. À la date du 31 mars 2021, les produits sans fumée de PMI sont disponibles à la vente sur 66 marchés dans des villes clés et/ou à l’échelle nationale, et PMI estime qu’environ 14 millions d’adultes dans le monde sont déjà passés à IQOS et ont arrêté de fumer.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites www.pmi.com et www.pmiscience.com