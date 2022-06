Peugeot présente en avant-première sa nouvelle Berline compacte PEUGEOT 308

Poursuivant sa politique d’accompagnement des évènements culturels sociaux et sociétaux au Maroc, à l’instar du Rallye Aicha Des Gazelles qui s’inscrit dans une démarche environnementale et citoyenne, ou encore d’actions sociales et caritatives telles que le soutien aux Lions Doctors à travers la Caravane médicale et les opérations de dons de sang, Peugeot a pris part à la 2ème édition de l’Authentique Fashion Show qui s’est déroulé cette année les 10 et 11 Juin à Tanger.

Cette participation, vient renforcer la promesse de PEUGEOT « The Power of Allure » marquant une réelle modernité. Ses valeurs : ALLURE, EMOTION et EXIGENCE se reflètent dans la personnalité et les caractéristiques de l’ensemble de la gamme ainsi que dans l’implication de la marque dans des événements tels que l’Authentique Fashion Show.

Cet événement lifestyle qui promeut la valorisation des jeunes créateurs et de l’artisanat marocain dans une vision revisitée qui allie tradition et modernité, a été l’occasion pour PEUGEOT de mettre en avant sa nouvelle 308. La nouvelle berline compacte du Lion, qui sera lancée fin juin au Maroc porte le nouveau blason de PEUGEOT. Elle se distingue par l’intense séduction de son design, sa technologie avec le nouveau PEUGEOT i-Cockpit, intuitif et connecté, ainsi que l’efficience de ses motorisations.

C’est ainsi que le jeune créateur et styliste marocain Abdelhanin Raouh, qui a pour lui tout un monde et une vision du beau, a créé pour l’occasion un univers artistique pour la révélation de la nouvelle PEUGEOT 308, ce qui renforce l’image de modernité et la nouvelle approche design de PEUGEOT.