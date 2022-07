Peugeot dévoile sa nouvelle 308 (Video)

Forte de son succès sur le segment des berlines compactes, avec plus de 7 000 000 véhicules vendus au fil des générations, détentrice de 42 prix internationaux, dont le titre de Car Of The Year en 2014, la marque PEUGEOT est fière de vous présenter la toute nouvelle PEUGEOT 308.

L’intense séduction du design de la nouvelle PEUGEOT 308, résolument plus haut de gamme que sa devancière, porte le nouveau blason de la marque. L’optimisation générale de l’architecture bénéficie à l’habitabilité et affirme le dynamisme ainsi que l’identité.

Technologique, la nouvelle PEUGEOT 308 propose des aides à la conduite de dernière génération. Le nouveau PEUGEOT i-Cockpit® évolue et intègre i-Connect® Advanced, un système d’info-divertissement, intuitif, connecté et résolument moderne.

INTENSE SEDUCTION

La nouvelle PEUGEOT 308 s’affirme dans son segment et change de morphologie. L’empattement allongé de 55 mm permet d’étirer la silhouette et d’offrir davantage d’espace aux passagers arrière, tandis que la hauteur diminuée de 16 mm et associée à un soft-nose allonge visuellement le capot.

Afin de répondre à son objectif aérodynamique d’efficience, la nouvelle PEUGEOT 308 n’est pas allée chercher sa posture et son expressivité vers l’extérieur, mais vers l’intérieur. Grâce à un vaste travail d’optimisation architecturale et une performance d’emboutissage de la caisse.

La peau de la nouvelle PEUGEOT 308 est ajustée au plus près de sa structure, c’est particulièrement visible au niveau des sculptures d’ailes très prononcées, sans augmentation des voies.

En latéral, le flanc simple et lisse, trouve son caractère puissant dans les deux carrés acérés qui surplombent les roues avant et arrière. Le dessin du médaillon latéral puise dans l’histoire de la marque son dessin identitaire (PEUGEOT 205, 208, 308…) tout en apportant le dynamisme issu du travail morphologique réalisé sur la silhouette.

La partie arrière, stratégique dans la performance aérodynamique, a été dessinée à partir des points de passage optimums d’une silhouette Berline définis en soufflerie. Ainsi, la ligne de style caractéristique traversant la poupe est posée sur cet optimal aérodynamique, tout comme la ligne de fuite du haut de pavillon qui a nécessité la présence de ce long becquet distinctif du style de la nouvelle PEUGEOT 308.

La nouvelle PEUGEOT 308 est très ancrée dans l’ADN PEUGEOT. Sensuelle et aiguisée, elle s’inscrit dans un monde de référence plus haut de gamme et plus dynamique.

La nouvelle PEUGEOT 308 porte le nouveau blason de la marque PEUGEOT dans une calandre qui lui est entièrement dédiée. Sa présence est renforcée par le motif de la grille qui converge vers lui progressivement.

Evolution design et technologique, le radar pour les aides à la conduite disparait derrière le blason pour le laisser seul orner cette calandre. La plaque d’immatriculation migre ainsi tout en bas de la face avant.

Les projecteurs avant bénéficient de la technologie LED dès le premier niveau de finition. Ciselés et fins, ils participent à la dynamique et à l’identité de cette nouvelle PEUGEOT 308. Ils sont prolongés par des feux de jour en forme de crocs sur le bouclier avant. Cette signature lumineuse s’inscrit parfaitement dans le style PEUGEOT actuel, identifiable dès le premier regard de jour comme de nuit. Sur le niveau GT, les projecteurs Full LED sont encore plus fins et deviennent PEUGEOT Matrix LED Technology, pour plus d’efficacité et de sécurité au quotidien.

A l’arrière, les feux adoptent la technologie full LED affichant les 3 griffes pour une signature lumineuse moderne, propre à la marque.

La nouvelle PEUGEOT 308 sera disponible avec 7 teintes :

Vert Olivine, Bleu Vertigo, Rouge Elixir, Blanc Perle nacré, Blanc Banquise, Gris Artense et Noir Perla Nera

TECHNO SPIRIT, nouveau PEUGEOT i-Cockpit®

Le PEUGEOT i-Cockpit® fait partie de l’ADN de la marque. A chaque génération, il s’enrichit et se modernise. Avec cette nouvelle PEUGEOT 308, il marque une évolution en terme d’ergonomie, de qualité, de design et de technologie avec son tout nouveau système d’info-divertissement, le PEUGEOT i-Connect®.

Le nouveau volant compact intègre des capteurs capables de détecter la préhension du volant par le conducteur lors de l’usage des nouvelles aides à la conduite. Ergonomique, chauffant (sur le niveau GT) ce volant regroupe toutes les commandes :

radio, média, téléphone et aides à la conduite.

Le combiné digital situé à hauteur des yeux, intègre une dalle numérique 10 pouces dès le niveau active pack. Entièrement paramétrable et personnalisable, ce combiné numérique possède plusieurs modes d’affichages (Navigation, Radio/média, Aides à la conduite…) directement modifiable depuis le volant.

La construction de la planche de bord de la nouvelle PEUGEOT 308 repose sur une architecture « high-vent » qui place les aérateurs juste en face de la tête des occupants, cette position est optimale pour le confort du conducteur et des passagers. Cette architecture permet à l’écran tactile central de 10 pouces en série, implanté légèrement plus bas que le combiné digital de se rapprocher de la main du conducteur en s’intégrant naturellement au milieu du volume général de la planche de bord.

A partir du niveau GT, la nouvelle PEUGEOT 308 invente les i-toggles virtuels entièrement configurables qui viennent remplacer la façade physique de climatisation. Disposés en vis à vis de l’écran central, comme un livre ouvert, ils apportent une esthétique et un niveau de technologie uniques dans le segment.

Chaque i-toggle est une touche de raccourci tactile vers les réglages de climatisation, un contact téléphonique, une station radio, un lancement d’application…paramétré au choix de l’utilisateur.

Le PEUGEOT i-Cockpit® de la nouvelle PEUGEOT 308 garde le principe de l’écran central « driver oriented » qui optimise l’ergonomie de conduite, juste assez pour que le passager ne s’en sente pas exclu. Il en est de même pour la console centrale délibérément ouverte vers le passager. C’était l’un des objectifs du Style intérieur, équilibrer l’espace entre les deux occupants du premier rang.

Le dessin de la console centrale traduit le gain d’espace qu’apporte la compacité du nouveau bloc de climatisation. Son design regroupe sur une arche côté conducteur toutes les commandes dynamiques de la voiture :

une nouvelle commande compacte pour sélectionner par impulsion les modes (Reverse, Neutral, Drive) et 2 boutons (Parking et Manual) pour la boite de vitesses automatique à 8 rapports,

le sélecteur de Mode de conduite, pour sélectionner différents modes ( Eco, Normal et Sport) selon la motorisation.

L’arche de la console centrale se prolonge jusqu’à un emplacement dédié à la recharge sans fil du téléphone. Ainsi, tout le reste de la console se retrouve entièrement dédié aux rangements et à la praticité :

Deux porte gobelets de grands diamètres,

Deux 2 prises USB C (charge et charge/data)

De nombreux rangements jusqu’à 34 litres,

Un accoudoir.

La nouvelle PEUGEOT 308 devient ainsi l’une des nouvelles références du segment. Le design intérieur met en valeur la diversité et la richesse des matériaux qui le composent. L’éclairage d’ambiance à leds (8 couleurs au choix) à partir du niveau Allure caché derrière l’écran central se diffuse sur le décor principal jusqu’aux panneaux de portes, qui selon les niveaux de finition peut être moussé, en tissu, en Alcantara® ou constitués de véritables pièces d’aluminium embouti.

TECHNO SPIRIT, PEUGEOT i-Connect et i-Connect Advanced

Le nouveau système d’info-divertissement offre à chacun, selon ses compétences et ses envies, le meilleur de l’univers des smartphones et le meilleur du monde de l’automobile. Ergonomique et sans rupture avec les usages du quotidien, chaque conducteur (jusqu’à 8 profils) peut définir et conserver ses préférences d’affichage, d’ambiance et de réglages.

La fonction mirroring se fait maintenant sans fil et il est possible de connecter deux téléphones en Bluetooth en même temps.

L’écran central de 10 pouces haute définition est entièrement et facilement personnalisable, multi-fenêtres avec des « widgets » ou raccourcis, très faciles d’usage et réactifs à la manière d’une tablette.

Il est ainsi aisé de balayer les différents menus de gauche à droite, de haut de bas pour les notifications ou encore avec un appui à 3 doigts pour faire apparaitre le mur des applications.

A tout moment il est facile de revenir à la page principale en appuyant sur le bouton tactile « Home », comme sur un smartphone.

Sur le haut de l’écran, un bandeau permanent affiche les informations de température extérieure, de la climatisation, la position dans les pages de widgets, les données de connectivité, les notifications et l’heure.

Alliée du quotidien pour plus de sécurité et de facilité, la commande « OK PEUGEOT », de reconnaissance vocale en langage naturel, permet l’accès à toutes les demandes liées aux fonctions de l’info-divertissement.

Afin d’accompagner sur le bon usage et pour répondre aux interrogations, le système intègre la documentation de bord ainsi que des tutoriels.

TECHNO SPIRIT, les aides à la conduite

A bord de la nouvelle 308, les aides à la conduite de dernière génération viennent compléter l’offre des technologies embarquées, au meilleur niveau du savoir-faire de la marque :

Un pas supplémentaire vers la conduite semi-autonome est franchi avec le pack Drive Assist 2.0 (depuis le niveau Allure). Il est composé du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go (boite de vitesse automatique EAT8) et de l’aide au maintien de la position dans la voie, il ajoute 3 nouvelles fonctions disponibles sur les voies à chaussés séparées :

Changement de voie semi-automatique : propose au conducteur le dépassement du véhicule le précédent puis propose de se rabattre, à partir de 70 km/h jusqu’à 180 km/h.

Préconisation anticipée de la vitesse : le système propose au conducteur d’adapter sa vitesse (accélération ou ralentissement) selon les panneaux de limitation de vitesse.

Adaptation de la vitesse en courbe : optimise sa vitesse en fonction de la courbe du virage, jusqu’à 180 km/h.

La nouvelle PEUGEOT 308 embarque de série (selon niveau de finition), des nouveaux équipements, dignes des segments supérieurs :

Surveillance d’angle mort longue portée (75 mètres),

Alerte arrière de trafic (lors d’une marche arrière, alerte d’un danger à proximité),

Nouvelle caméra de recul haute définition à 180° avec buse de nettoyage intégrée,

Accès démarrage mains libres proximity,

Un pare-brise chauffant entièrement dégivrable et un volant chauffant,

Indexation des rétroviseurs lors de l’engagement de la marche arrière.

Bien sûr, la nouvelle PEUGEOT 308 propose toujours, selon les finitions, une offre complète d’équipements, d’aide à la conduite, de sécurité et de confort :

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go (boite de vitesse automatique EAT8) avec consigne de distance inter-véhicules ajustable,

Le freinage automatique d’urgence (détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h jusqu’à 140 km/h selon version) avec alerte de risque de collision,

Alerte active de franchissement involontaire de ligne (ou de bas-côté) avec correction de trajectoire,

Alerte d’attention conducteur, pour détecter la vigilance du conducteur sur des durées de conduite importantes et à des vitesses supérieures à 65 km/h, au moyen d’analyses des micro-mouvements du volant,

Commutation automatique des feux de route,

La reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (stop, sens interdit, interdiction de dépassement, fin d’interdiction de dépassement…).

Toit ouvrant équipé d’un velum,

Frein de stationnement électrique toutes versions.

PERFECT FIT, naturellement efficiente

La nouvelle PEUGEOT 308 est construite à partir d’une évolution de la plateforme multi-énergie EMP2 (Efficient Modular Platform), qui permet de déployer une offre complète de versions électrifiées, y compris une version 100% électrique sur cette silhouette. Dès le lancement, deux versions hybrides rechargeables sont disponibles (Bientôt disponible au Maroc).

La plateforme est composée par de nouveaux éléments de structure, pour toujours plus d’efficience, de sûreté, de plaisir de conduite et de confort.

La nouvelle PEUGEOT 308 change de morphologie pour s’affirmer sur son segment :

la longueur s’établit à 4,36 m (+11 cm),

le pare-brise s’incline et recule,

l’empattement progresse de 55 mm pour atteindre 2,675 m, profitant ainsi à l’habitabilité des passagers du deuxième rang.

plus basse de 16 mm, la hauteur est maintenant de 1,44 m.

Le volume de coffre atteint 412 litres d’eau dont 28 litres d’eau de rangements compartimentés sous tapis. Avec les dossiers de sièges arrière rabattus, le volume peut atteindre 1323 litres d’eau

La nouvelle PEUGEOT 308 bénéficie d’une aérodynamique de très haut niveau. Toutes les pièces de carrosserie visibles et moins visibles sont optimisées en style (les boucliers, les déflecteurs, le diffuseur, les montants de caisse, les rétroviseurs, les écrans sous caisse…). Sur le même registre, le design des roues permet un meilleur aérodynamisme et contribue significativement à la performance.

La monte pneumatique de la nouvelle PEUGEOT 308 couvre les dimensions de 16 à 17 pouces, de catégories Classe A, pour l’efficacité de roulement, sans renoncer aux exigences de la marque en terme de comportement routier de référence.

L’efficience a été au cœur des préoccupations tout au long du développement. Cette nouvelle plateforme favorise la réduction de la consommation et limite les émissions de CO₂ de la nouvelle PEUGEOT 308.

Afin d’améliorer le confort vibratoire, la rigidité de caisse est optimisée grâce au collage des éléments de structure. Plus que jamais, le plaisir de conduite est inscrit dans les gènes de cette nouvelle PEUGEOT 308, avec une tenue de route exemplaire, un confort de roulage haut de gamme, un excellent agrément de conduite et une parfaite maniabilité en ville avec un rayon de braquage entre trottoirs de 10,5 m.

PERFECT FIT, atmosphère chaleureuse et confortable

Le design des sièges de la nouvelle PEUGEOT 308 a été pensé pour le bien-être et pour mettre en valeur la qualité des matériaux utilisés : tissu chiné évolutif, mailles techniques, alcantara, Sur les déclinaisons GT, ils se parent d’un fil signature de couleur Adamite qui vient aussi surligner la planche de bord, les panneaux de portes et les pads moussés de la console.

Les sièges avant ont obtenus le label AGR (Aktion für Gesunder Rücken), disponible en Option sur le niveau GT, récompensant à la fois l’ergonomie et l’amplitude de réglages. Ils peuvent aussi se doter de réglages électriques 10 voies avec deux mémorisations possibles. Les sièges avant enveloppants peuvent également disposer tous deux en option d’un système de massage pneumatique 8 poches avec plusieurs programmes différenciés, sans oublier le chauffage des assises.

En rang 2, l’augmentation de l’empattement (+55 mm) profite directement au confort, les passagers arrière bénéficient de plus d’espace pour les genoux. La connectivité n’est pas en reste avec la présence, dès le niveau Allure, de 2 prises USB C (charge et charge/data), à l’arrière de la console centrale. Au centre de la banquette (2/3-1/3), une trappe à ski découvre un accoudoir équipé de deux porte-gobelets et d’un rangement téléphone.

La technologie profite aux différents vitrages de la nouvelle PEUGEOT 308 :

un pare-brise totalement chauffant,

Une épaisseur de vitres augmentée à l’avant et à l’arrière,

des vitres latérales feuilletées acoustiques en rang 1 selon version,

un rétroviseur intérieur frameless dès le niveau de finition Allure.

La nouvelle PEUGEOT 308 est disponible en motorisation diesel, contenus en CO₂, Répondant à la dernière réglementation €6.

Cette motorisation disposant de 4 cylindres de 1,5L de cylindrée :

BlueHdi 130 S&S BVM6,

BlueHdi 130 S&S EAT8.

PEUGEOT affirme sa personnalité et son caractère avec son nouveau logo, la nouvelle PEUGEOT 308 est le premier véhicule de la gamme à arborer ce blason. Intemporel, portant le savoir-faire et le savoir-vivre à la française, la marque ouvre une nouvelle page de son histoire faite d’experience du temps présent et d’expérience globale de qualité. L’objectif est bien d’offrir à ses clients d’aujourd’hui et de demain une marque qui réponde à leurs exigences.