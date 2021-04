Pétrole: l’AIE revoit à la hausse ses prévisions de la demande

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a relevé, mercredi, ses prévisions de la demande de pétrole pour 2021, sur fond de perspectives économiques plus encourageantes

L’AIE, basée à Paris, a revu en hausse de 230.000 barils par jour sa croissance de la demande pour l’année en cours, tout en estimant que les fondamentaux du marché pétrolier sont « plus solides », un an après la chute du marché pétrolier en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Après une chute historique l’an dernier, la demande devrait ainsi croître de 5,7 millions de barils par jour (mb/j) cette année, pour atteindre 96,7 mb/j.

« Les cours pourraient revenir sous pression dans les prochains mois alors que l’offre mondiale doit augmenter et que le marché va passer d’un état de déficit à l’équilibre », prévient l’AIE dans son rapport mensuel.

Avec des perspectives économiques plus optimistes et les progrès de la vaccination, les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, dont la Russie, vont en effet produire plus de brut.

Mais, même en prenant en compte cette hausse, « près de 2 mb/j de production supplémentaire peuvent être nécessaires pour faire face à la croissance de la demande » au second semestre, estime l’AIE.

