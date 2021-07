Performance mensuelle: la BVC achève juin en hausse

La Bourse de Casablanca a achevé le mois de juin en territoire positif, confortée notamment par les performances des secteurs « Participation et promotion immobilières » et « Sylviculture et Papier ». Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé de 2,43% à 12.409,24 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) de 2,55% à 1.016,21 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 2,41% à 10.090,91 points, alors que l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance « Casablanca ESG 10 » s’est bonifié de 1,91% à 929,43 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 3,80% à 10.674,91 points et le FTSE Morocco All-Liquid 2,26% à 10.589,70 points.

La Bourse a vu 18 indices sectoriels finir sur une note positive, contre 5 qui ont perdu du terrain et un seul secteur en stagnation. Le secteur de l’immobilier (+31,85%) s’est envolé de 31,85%, réalisant la meilleure performance sectorielle, devançant ainsi les secteurs de la « Sylviculture et Papier » (+21,86%) et de « l’Industrie pharmaceutique » (+16,55%). En revanche, le secteur de « Portefeuilles-Holding » a lâché 5,64%, au même titre que celui des Services aux Collectivités (-5,32%) et des Télécommunications (-1,79%). La capitalisation boursière, quant à elle, s’est chiffrée à plus de 637 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global des échanges s’est établi à 9,58 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été réalisées par Résidences Dar Saada (+35,56%), Fenie Brossette (+34,17%) et Alliances (32,74%). En revanche, les plus lourdes baisses ont été accusées par Unimer (-12,91%), Maroc Leasing (-11,32%) et Rebab Company (-10,87%). Par ailleurs, Ciments du Maroc, Attijariwafa Bank et Itissalat Al-Maghri ont été les instruments les plus actifs du mois avec des parts respectives de 33,72%, 14,49% et 6,56%.

S.L. (avec MAP)