Pepsi et la taxe sur le sucre (VIDEO)

Salahaddine Mouaddib. Le patron de Varun Beverages Morocco (l’embouteilleur de Pepsico) dans le Royaume, qui vient tout juste d’être élu président de P&G Alumni Maroc, était l’invité de nos partenaires Les ECO. Il revient dans cet extrait sur la volonté du gouvernement de vouloir élargir l’assiette de la TIC.

« Concernant la problématique de la TIC, il faut savoir que la boisson gazeuse est la seule industrie qui rembourse une partie de la compensation sur le sucre. En effet, il y a quelques années, il a été demandé au secteur de ne pas prendre la compensation en entier. Ainsi, nous sommes la seule industrie qui reverse un retour de presque la moitié de la compensation reçue. Je note aussi que le secteur paye déjà une TIC sur la boisson gazeuse, depuis un certain nombre d’années. La nouveauté apportée par le gouvernement, il y a deux ans, est de lier la TIC au taux du sucre. C’est une approche très intelligente, dans le sens où la taxe n’est plus punitive mais incitative. De ce fait, elle encourage les opérateurs à baisser le taux du sucre. L’élargissement de la TIC, dont on parle actuellement, devrait déjà certainement concerner d’autres industries. Il faut savoir qu’on paye aussi une TIC sur l’eau, ce qui est franchement incompréhensible, puisque l’eau n’est pas un produit de luxe. Il doit y avoir certainement des réflexions au niveau du gouvernement pour revoir cette position ».