Pepsi a réduit jusqu’à 60% de sucre dans ses boissons (VIDEO)

Salahaddine Mouaddib, CEO de Varun Beverages Morocco (embouteilleur de Pepsico) était l’invité de nos partenaires LesECO.ma dans l’émission « L’invité des ECO ».

Il nous explique que l’un des freins au développement du marché de la boisson gazeuse est justement l’existence de certaines perceptions courantes chez les consommateurs concernant la teneur des boissons gazeuses en sucre.

« Il faut savoir que la boisson gazeuse représente 5% de la consommation de sucre au Maroc. C’est minime, mais le produit pâtit toujours de cette perception chez le consommateur, avec une image disproportionnée par rapport à la réalité », indique Salahaddine Mouaddib.

Et de préciser que « le sucre de bouche représente 75% de la consommation totale du sucre au Maroc, alors que l’industrie agroalimentaire, toutes catégories confondues, ne représente que 25%. Donc, la problématique de santé dont on parle doit être approchée de manière globale ».

Pour le patron de Pepsi Maroc, « il est certain qu’il y a encore des efforts à faire pour réduire le taux du sucre dans les boissons gazeuses. C’est, d’ailleurs, ce qu’a fait Pepsi en réduisant jusqu’à 60% de sucre dans ces boissons et ce depuis plus de deux ans. Notre groupe continue ses recherches pour réduire encore plus le taux du sucre dans les boissons gazeuses ». Il a également répondu à la question de savoir si Pepsi France est plus sucré que Pepsi Maroc… Vidéo.