Pékin: l’OCP reçoit une médaille d’or

L’engagement du Groupe OCP en matière d’excellence HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) a été récompensé par l’obtention d’une médaille d’or de l’International Fertilizer Association (IFA).

Le prix a été remis au Président Directeur Général, Mostafa Terrab, mercredi 14 novembre 2018, en marge du Forum stratégique de l’IFA à Pékin, en Chine.

Cette consécration, à laquelle ont eu droit 22 entreprises cette année sur plus de 400, vient confirmer l’engagement fort du Groupe OCP pour la promotion d’une culture exigeante de l’hygiène et de la sécurité basée sur l’anticipation, la prévention des risques et la mobilisation continue de l’ensemble de ses collaborateurs.

L’ambition renouvelée de cet engagement HSE est d’assurer à l’ensemble des collaborateurs et de ses sous-traitants un environnement de travail en ligne avec les normes internationales d’hygiène et de sécurité. Le Groupe a ainsi lancé le projet « Zéro Incident » pour ancrer une culture sécurité de classe mondiale et harmoniser les bonnes pratiques HSE au niveau de ses différents sites, faisant levier sur sa joint-venture avec Dupont, leader mondial en HSE.

Par ailleurs, le Groupe œuvre activement pour améliorer son empreinte environnementale. A ce titre, la mise en place du slurry pipeline, reliant la mine de Khouribga au site de transformation de Jorf Lasfar sur une distance de 235 Km permet de réduire les émissions de CO2 de près de 1 million de tonnes par an.

Aussi, OCP a lancé récemment un programme d’économie circulaire grâce auquel le Groupe ambitionne de devenir un champion de l’industrie des engrais en matière d’économie circulaire et de la préservation des ressources. A titre d’exemple, l’implémentation de la technologie Sulfacid est une première dans l’industrie des engrais qui permet l’élimination des émissions de gaz SO2, converties grâce à ce procédé en acide sulfurique réutilisé dans la chaine de production.

OCP prône la préservation de la ressource et a implémenté un programme eau énergie qui a reçu le support du financement vert Européen, qui vise à la promotion de l’énergie propre de substitution et au recours aux ressources non conventionnelles d’eau pour ses besoins industriels.

Ainsi, 35 % de la consommation d’eau des sites industriels du groupe provient du dessalement d’eau de mer et du traitement des eaux usées et les sites de de production du Groupe sont alimentés à 75% d’énergie propre.