Pêche côtière et artisanale: les derniers chiffres de l’ONP

La valeur des produits de la pêche côtière et artisanale commercialisés au niveau des halles, des Comptoirs d’Agréage du Poisson Industriel (CAPI) et marchés de gros au poisson, a atteint 9,9 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, en progression de 32%, selon l’Office national des pêches (ONP).

En volume, ces produits ont atteint 1.523.219 tonnes, en augmentation de 3%, indique l’ONP dans un communiqué sur son Conseil d’Administration qui s’est réuni, vendredi, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

S’agissant du volume des produits commercialisés au niveau de la 1ère vente, il s’est élevé à 1.332.765 tonnes pour une valeur de 9,11 MMDH, enregistrant ainsi une croissance de 3% en volume et de 36% en valeur par rapport à 2020, fait savoir la même source.

Cette hausse s’explique principalement par l’effet de la reprise post Covid et la valorisation importante du prix moyen de vente du poulpe (+52%), précise l’ONP. Cette performance a concerné les deux segments de pêche Côtier et Artisanal dont la valeur des ventes a progressé respectivement de 25% et 66%.

Dans le cadre de sa mission d’organisation de la commercialisation des produits de la pêche, l’ONP a poursuivi son programme de développement et de mise à niveau des infrastructures de commercialisation.

En matière de contribution à la mise en œuvre de la stratégie d’efficacité énergétique, l’Office a procédé à l’équipement de 3 autres villages de pêche (VDP) en centrales photovoltaiques, portant ainsi le nombre de total des sites équipés en centrales photovoltaïques à 11 à fin 2021.

En termes de performance financière, l’ONP a réalisé en 2021 un résultat net de 10,45 millions de dirhams (MDH), en hausse de 8% par rapport à l’exercice 2020.

En effet, l’évolution de la production conjuguée à l’optimisation des charges a permis une nette amélioration des indicateurs financiers (valeur ajoutée, excédent brut, résultat d’exploitation, …).

Au cours de cette réunion, le Conseil d’Administration a approuvé le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de l’ONP au titre de l’exercice 2021. Le Conseil a aussi salué les efforts déployés par l’ONP pour le développement du secteur et a félicité l’Office pour les résultats réalisés.