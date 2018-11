Payer avec son téléphone portable, c’est pour très bientôt au Maroc

Le dirham marocain s'est apprécié de 0,79% par rapport au dollar américain et s'est déprécié de 0,22% vis-à-vis de l'euro en septembre 2018, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

BAM a édicté une décision réglementaire qui prescrit des mesures concernant la protection des usagers de cet instrument de paiement, a-t-il poursuivi, faisant savoir qu’il suffit de compléter la table de correspondance entre les numéros de téléphone et les m-wallet afin que l’écosystème puisse démarrer avec les établissements qui seraient prêts à déployer ce nouveau instrument dans les jours qui viennent.

“Il suffit donc au titulaire du compte d’intégrer dans son téléphone le numéro de téléphone du bénéficiaire afin que l’opération soit effectuée instantanément, en temps réel, et de manière électronique”, a-t-il ajouté.

“Le titulaire d’un téléphone mobile, qui a déjà un compte auprès d’une banque ou auprès d’un établissement de paiement, peut transférer de l’argent à un bénéficiaire et peut également payer ses achats auprès d’un commerçant en utilisant le m-wallet qui se trouve au préalable dans son téléphone portable”, a expliqué le directeur général de BAM, Abderrahim Bouazza.

Pour ce faire, l’expéditeur et le bénéficiaire doivent détenir un compte “m-wallet”, tenu soit par un établissement de paiement soit par une Banque. L’expéditeur peut ainsi réaliser toutes ces transactions en fournissant le numéro de téléphone du bénéficiaire.

Cette technique, qui fait fureur dans d’autres pays, permettra de réaliser, de manière électronique et dématérialisée, des opérations de paiement de commerçants, de transferts d’argent de personne à personne, ainsi que des opérations de retrait et de dépôt d’espèces.

Bank Al-Maghrib et l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) ont en effet lancé, ce mardi à Rabat, le “m-wallet”, un nouveau moyen de paiement par téléphone mobile.

Bientôt, il vous sera possible d’effectuer des transferts d’argent et plusieurs autres opérations grâce à votre smartphone.