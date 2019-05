Passagers de la RAM, ceci vous concerne

Aéroport de Casablanca – Les enregistrements pour les vols Royal Air Maroc se feront désormais au départ du nouveau Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V. C’est ce qu’ a annoncé la RAM dans un post publié sur les réseaux sociaux.

“A partir d’aujourd’hui, pour tous les vols RAM, les enregistrements se feront au départ du nouveau Terminal 1”, affirme la compagnie marocaine. Et d’ajouter que ce changement permettra de gagner du temps et profiter de “l’express check in” et du “bag drop”.

En outre, les 55 comptoirs d’enregistrement réservés à la RAM faciliteront le déroulement de l’express check in. Et les dépose-bagages automatiques (Bag drop) donneront la possibilité d’enregistrer les bagages en quelques minutes.

Rappelons que le roi Mohammed VI avait inauguré en février dernier le nouveau Terminal 1, qui permettra de passer sa capacité d’accueil de 7 à 14 millions de passagers.

A.K.A.